Calendario Pirelli 2020: alla ricerca della nuova Giulietta

editato in: da

Parla tutto italiano il nuovo calendario Pirelli. Giulietta Capuleti è la musa ispiratrice di The Cal 2020. Ad immortalare la Giulietta ideale Paolo Roversi, il primo fotografo italiano a firmare l’iconico calendario, intitolato “Looking for Juliet” in questa 47esima edizione, presentata, e non poteva essere altrimenti, a Verona.

Nove le protagoniste chiamate a interpretare il ruolo di Giulietta: le attrici britanniche Claire Foy, la giovane Regina Elisabetta della serie “The Crown”, Mia Goth, ed Emma Watson, nota tanto per “Harry Potter” quanto per le sue battaglie civili. Poi ancora le statunitensi Kristen Stewart, Indya Moore, prima modella transessuale a sfilare per le grandi case di moda, e Yara Shahidi; la cantante pop cinese Chris Lee e la cantante catalana Rosalia. Special guest Stella Roversi, artista franco-italiana, già modella per diverse campagne del padre Paolo.