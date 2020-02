Bugo si sfoga e Morgan fa infuriare Malgioglio: il cantante lascia lo studio di CR4

editato in: da

Bugo si sfoga all’Assedio di Daria Bignardi, mentre Morgan fa infuriare Cristiano Malgioglio che lascia lo studio di CR4 – La Repubblica delle Donne dopo una discussione sul cantante. Sanremo 2020 è terminato da qualche settimana, ma in tv si continua a parlare della lite fra l’ex leader dei Bluvertigo e l’artista.

Mentre Morgan ha raccontato la sua versione a Live – Non è la D’Urso, Bugo è stato ospite di Una Storia da Cantare e dell’Assedio. Proprio mentre stava parlando della vicenda con Daria Bignardi, su Canale Cinque, Piero Chiambretti ha deciso di ospitare Arturo Artom, amico di Marco Castoldi. L’uomo era presente a Sanremo 2020 durante la lite con Bugo e non ha esitato a definire “un genio” Morgan, facendo ascoltare la sua cover di Quando, celebre brano di Luigi Tenco.

Quelle parole hanno fatto infuriare Malgioglio. Il cantante, che era presente a Sanremo 2020 per seguire l’esibizione di Al Bano e Romina, ha tuonato: “Se Tenco potesse ascoltare questa esibizione si rivolterebbe nella tomba. I geni della musica sono Mozart, Verdi, Beethoven, Freddy Mercury”. Il conduttore ha cercato di sedare gli animi, parlando con il paroliere, ma non c’è stato nulla da fare. “Fatevi lo show da soli”, ha detto l’artista, furioso, prima di abbandonare lo studio.

Al Festival di Amadeus con il brano Raccogli l’attimo, scritto per Al Bano Carrisi e Romina Power, Malgioglio ha seguito dal vivo quanto accaduto sul palco dell’Ariston. Nel frattempo la polemica non si placa e Bugo, ospite dell’Assedio, ha replicato a Morgan.

“Io non ce l’ho veramente con lui – ha detto -. Posso fare anche pace con lui, ma lui dovrebbe fare pace con se stesso non con me. Perché ho deciso di fare questa cosa con lui? Perché l’amicizia è un valore e poi ritengo Morgan una persona in gamba dal punto di vista artistico. Arrivare a quel livello lì, però…si può arrivare anche a degli screzi, ma fare una cosa del genere mi turba. Sfregiare il volto artistico di un’altra persona è una cosa brutta, che un artista non dovrebbe fare a un altro artista. È questo che Morgan dovrebbe capire”.