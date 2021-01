Bridgerton 2 si farà: l’annuncio di Lady Whistledown

editato in: da

Ad annunciarlo è stata proprio Lady Whistledown con una lettera: la seconda stagione dei Bridgerton si farà. La serie di Netflix è ormai diventata un cult e le nuove puntate arriveranno, con molta probabilità, già in primavera, ispirate al secondo romanzo della saga scritto da Julia Quinn, Il visconte che mi amava. Il protagonista, come anticipato già dalla scrittrice misteriosa che racconta le avventure della famiglia aristocratica, sarà Anthony, primogenito dei Bridgerton.

“Dopo i pettegolezzi degli ultimi giorni – si legge nella lettera di Lady Whistledown -, è un onore per me comunicarvi che Bridgerton tornerà ufficialmente per una seconda stagione. Spero che abbiate messo da parte una bottiglia di ratafià per questa deliziosa occasione. L’incomparabile cast di Bridgerton tornerà sul set nella primavera del 2021. L’autrice è stata attendibilmente informata del fatto che Lord Anthony Bridgerton intende dominare la prossima stagione. La mia penna sarà pronta per riferire tutte le sue vicissitudini d’amore. Tuttavia, gentili lettori, prima di lasciar spazio a richieste di sordidi dettagli, sappiate che al momento non sono incline a riferire alcun particolare. La pazienza, dopotutto, è una virtù. Sentitamente Vostra, Lady Whistledown”.

Dopo il duca di Hastings dunque il grande protagonista della seconda stagione dei Bridgerton sarà il visconte Anthony Bridgerton. Con molta probabilità continueremo a vedere anche Daphne e Simon, che però rimarranno sullo sfondo per lasciare spazio agli altri personaggi della serie. Se anche i nuovi episodi dovessero ottenere buoni risultati, la saga potrebbe continuare per molto tempo visto che Julia Quinn ha dedicato un romanzo a ogni membro della famiglia Bridgerton.

Quali sono le prime anticipazioni della seconda serie? L’ambientazione non sarà più Londra, con balli e protocolli da rispettare, ma la campagna, con la tenuta di Aubrey Hall. Nel corso della nuova stagione Anthony (interpretato da Jonathan Bailey) dovrà prepararsi a mettere la testa a posto dopo aver amoreggiato con la soprano Siena, piegandosi agli obblighi imposti dalla società in quanto primogenito.

Il visconte, come abbiamo scoperto nell’ultima puntata, è pronto a sposarsi, ma deciso a non innamorarsi della donna che diventerà sua moglie. Le cose, come spesso accade, andranno molto diversamente e sulla scena farà irruzione un nuovo personaggio che conquisterà il pubblico.