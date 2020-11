Brad Pitt a casa di Angelina Jolie: l’incontro segreto

editato in: da

Brad Pitt a casa di Angelina Jolie, è così: l’incontro segreto fra gli ex coniugi riaccende i gossip a poca distanza dall’annuncio di una nuova battaglia in tribunale. Secondo quanto riporta il Sun, il divo di Hollywood avrebbe fatto visita all’ormai ex moglie, presentandosi nella sua abitazione per un faccia a faccia. Da quattro anni ormai, la Jolie e Pitt stanno combattendo una dura battaglia per la custodia dei sei figli: Maddox, che ha 19 anni, Pax, di 16, Zahara di 15 anni, Shiloh, che ha 14 anni e i gemelli Vivienne e Knox, che hanno 12 anni.

“Brad è arrivato nella proprietà di pomeriggio ed era impossibile non vederlo nella sua Tesla bianca sportiva – ha svelato una fonte – ed è rimasto lì per circa un’ora e mezza, scappando poi via da un’uscita privata che, di solito, non usa. Stava chiaramente facendo tutto il possibile per non essere visto”. Brad dunque avrebbe trascorso qualche ora nella tenuta di Los Feliz, per parlare con Angelina, prima di abbandonare la villa.

L’incontro segreto sarebbe stato organizzato da Pitt nel tentativo di trovare un accordo e non finire di nuovo in tribunale. Qualche settimana fa infatti gli avvocati del divo avevano convocato decine di testimoni con l’obiettivo di convincere il giudice a concedere a Brad la custodia condivisa dei figli. Dopo il divorzio infatti l’attore, che ha ammesso i suoi problemi di dipendenza dall’alcol, si è disintossicato e oggi il suo unico obiettivo è quello di preservare i figli. Fra i divi ci sarebbe stato un lungo confronto che potrebbe segnare la fine della battaglia legale e un nuovo inizio.

“Brad vuole assolutamente mettere fine a tutte le brutture che sono successe e che sono andate avanti troppo a lungo – ha svelato l’insider -. In questo momento la sua unica preoccupazione è stabilire una sorta di tregua, per il bene dei figli, ma anche per lui e Angelina, e di cercare di risolvere le cose fuori dall’aula il più possibile. Qualunque cosa decida il giudice, loro dovranno comunque crescere i figli insieme per il resto delle loro vite e che lui stia passando di nuovo del tempo con Angie è di certo un segnale positivo”.