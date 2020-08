Boschi-Berruti sono la coppia dell’estate: il bacio romantico fa sognare

editato in: da

L’estate, si sa, ha il profumo d’amore nell’aria e coinvolge davvero tutti: è il caso di Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, che sono stati fotografati mentre si scambiavano un romantico bacio sotto le stelle.

Fotografati dal settimanale Diva e Donna in atteggiamenti intimi dopo una cena sul mare a lume di candela, sono così belli insieme da essersi conquistati il titolo di “coppia dell’estate”.

“I sorrisi sui volti sono così radiosi e sognanti che raccontano la felicità della coppia più di tante parole”, così la rivista ha descritto il magico momento tra i due, che sono apparsi sempre più innamorati.

Tra l’altro, in queste foto la deputata ha anche sfoggiato il suo nuovo look: sempre più bionda e con una frangetta tutto pepe, Elena è davvero stupenda e non ha paura di dimostrarlo, nonostante la sua carica politica la inviti a comportarsi con una distinta eleganza.

La love story tra i due sta facendo davvero appassionando tutti: anche se fanno due lavori diversi e apparentemente non hanno molto in comune, Elena e Giulio si sono mostrati molto uniti, malgrado tutto.

Ma ripercorriamo la storia dall’inizio: la coppia si è mostrata in pubblico agli inizi dello scorso giugno, proprio quando è stata beccata dal settimanale Chi durante un’intima cena e, sebbene inizialmente i due avessero smentito la frequentazione, poche settimane dopo è stato lo stesso attore ad uscire allo scoperto, il bel Giulio ha, infatti, scelto il programma C’è Tempo Per per dichiarare il suo amore per Elena.

A fine luglio, però, il primo ostacolo: Francesca Kirchmair, ex fidanzata di Berruti, ha rilasciato alle pagine del settimanale DiPiù Tv un’intervista, dove ha dichiarato che lei e l’attore stavano ancora insieme quando Giulio ha conosciuto la Boschi.

La giovane attrice e produttrice, dunque, ha disegnato l’ex come un traditore, aggiungendo perfino che il ragazzo non avrebbe mai messo fine alla loro storia e che avrebbe continuato a sentirla negli ultimi mesi.

Al momento, né Giulio né Maria Elena hanno commentato tale dichiarazione, scegliendo così di ignorare tutte le insinuazioni. Al contrario, si stanno godendo il loro amore, tra cene sotto la luna, sorrisi smaglianti e baci da perdere il fiato.