Vieri-Caracciolo, secondo figlio in arrivo: la foto scatena i gossip

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo potrebbero presto annunciare l’arrivo del secondo figlio. A scatenare i gossip è una foto pubblicata dal settimanale Oggi in cui l’ex velina di Striscia la Notizia mette in mostra un pancino sospetto che spunta da sotto il maglione. Le immagini pubblicate sulla rivista documentano un’uscita della coppia insieme alla piccola Stella, che il prossimo 18 novembre compirà un anno.

Qualche settimana fa, ospiti del salotto di Verissimo, l’ex calciatore e la modella avevano affermato di voler allargare la famiglia e di sognare un altro figlio. “Siamo al lavoro per allargare la famiglia, ci stiamo provando – aveva confermato Vieri -. Vorrei facesse sport, calcio o tennis. E io sarei il suo allenatore. Anche Stella mi piacerebbe diventasse una tennista. In camera sua le metterò 500 racchette e un paio di scarpe da danza e poi sceglierà lei cosa vorrà diventare”.

Un amore, quello fra Costanza e Christian, cresciuto lontano dai riflettori e allergico ai gossip. I due erano amici da anni, ma solo qualche tempo fa si sono ritrovati e hanno scoperto di amarsi. L’amore reciproco li aveva portati a cercare da subito un figlio, ma poco dopo la Caracciolo aveva annunciato di averlo perso. Un dramma terribile che la coppia aveva affrontato con coraggio e che oggi li ha resi ancora più uniti.

Dopo l’aborto era arrivata Stella e, qualche mese dopo, le nozze segrete, celebrate con una cerimonia romantica e intima. “Non mi tolgo mai la fede da quel giorno – aveva raccontato Vieri a Silvia Toffanin -. Eravamo in quattro, noi due e i testimoni, mio fratello e sua cugina. Poi più avanti, magari faremo una festa con tutti”.

Ora, dopo le foto che scatenano il gossip, non resta che attendere la smentita oppure la conferma da parte degli interessati. Per ora Bobo e Costanza non hanno ancora rivelato nulla, nonostante i numerosi messaggi ricevuti anche su Instagram, staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.