Bianca Guaccero scatenata su Instagram, conquista anche Pieraccioni

Bianca Guaccero si sta godendo le vacanze e sta ricaricando le energie dopo una stagione televisiva particolarmente impegnativa, che l’ha vista alla guida del programma di Rai Due Detto Fatto. Un vero e proprio successo, per la conduttrice, che adesso, prima di riprendere in mano le redini del suo show, si lascia andare su Instagram.

La Guaccero, anche se lontana dalle telecamere e dagli studi televisivi, sente il bisogno di mantenere ben saldo il collegamento con i suoi fan. Per questo, probabilmente, sfrutta quasi quotidianamente i suoi profili ufficiali sui social network per accorciare le distanze con chi la segue. Lo ha fatto anche nei giorni scorsi, quando ha pubblicato foto e dettagli della sua vita, lasciandosi andare poi in giochi divertenti con i quali si è veramente scatenata, riuscendo a strappare molti sorrisi.

Bianca, nello specifico, ha pubblicato alcuni video-montaggi, in cui appare prima nelle vesti della cantante Rihanna, nel videoclip della celebre canzone Diamonds, e poi in quelle di Jack Sparrow, il protagonista della saga cinematografica Pirati dei Caraibi. Un modo alternativo e simpatico per intrattenere il pubblico anche adesso che si sta riposando nella sua amata Puglia.

Inutile dire che le immagini, nel giro di pochi minuti, hanno fatto il pieno di ‘mi piace’ e commenti. Tra questi anche quelli di molti colleghi, come Filippo Nardi e Carla Gozzi, spesso ospiti proprio a Detto Fatto. A non passare inosservate, però, sono state soprattutto le parole di Leonardo Pieraccioni, conquistato dall’ironia della Guaccero. Il comico, continuando sulla scia del gioco della presentatrice e con il suo tipico accento toscano, che si percepisce anche dal testo scritto, ha affermato:

A me, con un po’ di pizzetto, mi garbi anche di più.

Parole che hanno strappato una sana risata a Bianca Guaccero, che ha dedicato un po’ di tempo a rispondere ai suoi numerosissimi follower. Quello di Pieraccioni, inoltre, suona un po’ come un vero e proprio attestato di stima.

Un’ennesima soddisfazione, quindi, per la Guaccero, che con Detto Fatto e con Una Storia da Cantare, dove insieme a Enrico Ruggeri ha celebrato la storia della musica italiana, ha ottenuto l’approvazione del pubblico e ottimi risultati in termini di ascolti. Il futuro, per lei, sembra riservare altrettanti successi: cosa avrà in mente per la nuova stagione televisiva?