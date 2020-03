Bianca Guaccero, il ricordo di Lucia Bosè su Instagram

editato in: da

Bianca Guaccero ricorda Lucia Bosè su Instagram dopo l’improvvisa scomparsa dell’attrice. La diva e mamma di Miguel Bosè è scomparsa a 89 anni lasciando un enorme vuoto nel cuore dei fan, ma soprattutto di chi l’ha conosciuta. Fra loro la conduttrice di Detto Fatto che ha condiviso con Lucia il set di Capri.

Fu proprio la serie televisiva, nel 2006, a portare al successo la showgirl e a farla amare dal grande pubblico nei panni di Carolina Scapece. Dietro le quinte Bianca creò un legame molto forte con Lucia Bosè, come aveva svelato qualche tempo fa a Detto Fatto. Quando Jonathan aveva trasmesso l’ultima intervista rilasciata dall’attrice a Domenica In, la Guaccero si era commossa.

“Rivederla mi ha emozionato – aveva confessato -, perché io ho passato con lei diversi mesi sul set. Lucia è una donna che staresti ore ed ore ad ascoltare. Sai una cosa divertente? Che mentre io parlavo dei miei amici, lei mi parlava di Picasso. Quindi io ero sconvolta dai suoi discorsi che faceva con una normalità, una dolcezza, una classe ed una umiltà incredibili”.

Il rapporto fra Bianca e Lucia era continuato anche lontano dai riflettori per questo la morte dell’attrice ha causato un grande dolore alla Guaccero. La conduttrice ha appreso in diretta su Instagram della morte della Bosè e non è riuscita a trattenere le lacrime. “Mi dispiace un sacco – ha spigato -. Ho lavorato con lei sul set dell’ultima stagione di Capri. Lei è stata una madre per me, una vera forza della natura. Mi mancherà molto… Con lei vivevo sul set ventiquattr’ore su ventiquattro”.

Poco dopo la Guaccero ha voluto omaggiare Lucia Bosè pubblicando un video con alcune scene della fiction Capri in cui le attrici sorridono brindano. “Ciao Lucia”, ha scritto semplicemente Bianca. A commentare il post anche la collega Miriam Candurro: “Lei resterà parte integrante di uno dei momenti più belli della nostra vita”, ha scritto e la conduttrice ha risposto: “Sì, è vero”.