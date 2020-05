La Guaccero si racconta: “Sogno un secondo figlio”. E parla del principe azzurro

editato in: da

Bianca Guaccero sta vivendo un momento d’oro, in particolar modo dal punto di vista professionale. Ma c’è qualcosa, sul versante della sua vita privata, di cui non è ancora pienamente soddisfatta.

La presentatrice è ormai da mesi impegnata su vari fronti. L’abbiamo vista in prima serata con lo show Una Storia da Cantare, che ha ottenuto un grandissimo successo, mentre durante il pomeriggio continua a tenere saldo il timone di Detto Fatto, uno dei programmi più seguiti dal pubblico. Nonostante il periodo difficile vissuto nelle scorse settimane, Bianca Guaccero è tornata sulla cresta dell’onda con tantissime novità interessanti, grazie alla sua trasmissione che, tra splendide sorprese e qualche piccola polemica, continua a macinare ascolti.

Ma la Guaccero ha rivelato, in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi, che c’è ancora qualcosa di cui sente la mancanza. Da un lato, c’è il desiderio di trovare un compagno di vita: “Ci contato, su questi mesi: stava arrivando la primavera, sentivo aria di rinascita, di conquiste… E cosa ti va a capitare? La pandemia!” – ha rivelato. A quanto pare, la ricerca dell’anima gemella è un compito piuttosto delicato, soprattutto perché la conduttrice è già mamma della piccola Alice, ed è quindi giustamente molto esigente nei confronti di un eventuale partner da portare a casa.

In effetti, da tempo si vocifera sui presunti flirt di Bianca, ma mai nessuno di questi ha trovato conferma. Ora è lei stessa a confessare di essere ancora single, ormai da qualche anno. Anzi, la primavera del 2020 avrebbe potuto portare qualche novità sul fronte sentimentale, ma i suoi “piani” non sono andati a buon fine. In realtà, c’è sotto molto di più: la Guaccero vorrebbe un secondo figlio. “Subito lo farei, un bambino! Purtroppo manca la materia prima” – ha spiegato. Arriverà anche per lei la possibilità di coronare il suo sogno di maternità e la gioia di diventare mamma bis?

Lei è positiva: “L’altra notte, in una parentesi di serenità, ho pensato: io sono sempre stata con uomini scuri, mediterranei. E se alla fine di questa tragedia sbuca un bel biondo con gli occhi blu? Hai presente il principe azzurro?”. Insomma, nonostante le difficoltà degli ultimi mesi, Bianca Guaccero è pronta a tornare in pista. E chissà che presto non abbia qualche lieta novella da raccontare ai suoi fan.