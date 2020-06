Bianca Guaccero incanta su Instagram e lancia un messaggio d’amore

editato in: da

Bianca Guaccero ha deciso di festeggiare il successo del suo show, Detto Fatto, pubblicando su Instagram un messaggio che parla d’amore, rivolto ai suoi tantissimi fan. Ma la dedica ci racconta molto altro, tra le righe: in primis il suo desiderio di trovare l’anima gemella.

La conduttrice si prepara ad una nuova settimana con Detto Fatto, la sua trasmissione pomeridiana che si è guadagnata una proroga di quasi un mese, poiché l’emittente ha deciso di mandarla in onda sino al prossimo 3 luglio. Anche nel weekend, c’è poco tempo per riposarsi: le cose da organizzare sono tantissime, affinché lo show continui a regalare grandissime emozioni ai fan. E il pubblico, finora, ha sempre ripagato l’enorme impegno di Bianca, come dimostrato dagli ascolti e dai tantissimi commenti che quotidianamente arrivano su Instagram.

La Guaccero ha allora voluto ringraziare tutti, con un lungo post in cui si mette a nudo: “Questa foto l’ho scattata da sola, l’ho fatta con l’autoscatto” – rivela la conduttrice, a didascalia di un’immagine che la ritrae in pieno sole, lasciando intravedere solo la sua silhouette. “Ci sono stati momenti nella mia vita in cui mi sono sentita proprio come in questa foto… che ho potuto, cioè, toccare e sentire il sole. Molti di questi momenti li devo a voi, e al grande amore che riuscite a farmi sentire. Sempre. In ogni momento”.

Un bellissimo messaggio d’amore rivolto dunque ai suoi fan, ma non solo: “Ecco, io credo che in amore uno debba sentirsi proprio così… di poter toccare il sole, ma senza mai scottarsi… senza stare male, senza elemosinare, senza chiedere… ma attingendo energia nuova, ricaricandosi di speranza, di curiosità, di desiderio di stare insieme ogni giorno. Proprio come voi fare con me. Grazie di tutto questo amore”. Impossibile non leggere, in questa dedica, un richiamo alla sua sfera più intima. Bianca Guaccero, in effetti, solo qualche settimana fa si è confessata a cuore aperto in merito al suo desiderio di trovare il principe azzurro.

Sono passati alcuni anni da quando la conduttrice ha detto addio al suo ex marito Dario Acocella, dal quale ha avuto la sua piccola Alice. La sua voglia di diventare mamma ancora una volta e di rivivere le grandi emozioni che ha provato con la sua primogenita torna a fare capolino nella vita della Guaccero. Non possiamo dunque che augurarle di trovare la sua anima gemella e realizzare i suoi desideri.