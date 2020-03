Bianca Guaccero, Detto Fatto sbarca su Instagram: tutte le novità

editato in: da

Bianca Guaccero non si ferma e Detto Fatto torna su Instagram dopo lo stop imposto dalla Rai. La conduttrice ha annunciato che la trasmissione verrà trasmessa sui social in una nuova formula che terrà compagnia ai telespettatori a partire dalle 14.

Come è noto la Rai ha scelto di sospendere numerose trasmissioni per dare maggiore spazio all’informazione. La prova del cuoco di Elisa Isoardi, Vieni da Me di Caterina Balivo e Detto Fatto hanno subito uno stop per consentire ad altri programmi, come La vita in diretta e Storie Italiane, di allungare il loro orario di messa in onda. La Guaccero però non si è arresa e dopo giorni di dirette Instagram ha deciso di riportare sui social il suo factual show.

“Siete pronti? – ha annunciato qualche giorno fa -. Ecco la sorpresa che vi stavamo preparando! Vi voglio tutti davanti ai pc, telefoni e quant’altro per una versione tutta nuova di Detto Fatto! Tanti amici verranno a trovarci e i protagonisti sarete voi da casa! Vi aspettiamo sul profilo di @dettofattorai ovviamente! In diretta Instagram!”.

Come sarà Pronto Detto Fatto? A svelarlo è stata sempre la conduttrice che ha fornito qualche dettaglio sul nuovo format. “Io mi collegherò direttamente da casa mia con i miei amici Jonathan, Gianpaolo, Carlo Gozzi – ha spiegato -, ci saranno tutorial di trucco e di parrucco”.

Pronto Detto Fatto andrà in onda tutti i giorni a partire dalle 14 sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione. “Da lunedì alle 14 – ha raccontato Bianca – sul profilo Instagram di Detto Fatto andremo in scena, in onda, non so come si dice in questi casi, con Pronto Detto Fatto, un progetto che abbiamo realizzato per tutti quanti voi, dove voi sarete i protagonisti”. Nella trasmissione dunque ci saranno tutti i volti più amati dello show Rai e gli spazi dedicati al gossip e ai tutorial.