Benedetta Parodi, super party per il compleanno (con la sorella Cristina)

L’evento dell’estate? La festa in spiaggia di Benedetta Parodi per i suoi 47 anni. La conduttrice ed esperta di cucina ha festeggiato il compleanno in Sardegna, organizzando un party strepitoso sulla spiaggia di Porto Rotondo.

Archiviata una stagione televisiva di successo, Benedetta è volata sull’isola per trascorrere le vacanze insieme a tutta la famiglia. Con lei non solo il marito Fabio Caressa e i tre figli (Matilde, Eleonora e Diego), ma anche la sorella Cristina Parodi con il marito e le figlie. Al gruppo si sono uniti tanti amici e Laura, la madre delle giornaliste.

Per celebrare i suoi 47 anni Benedetta Parodi ha scelto una location sulla spiaggia, suggestiva e romantica. Gli ospiti si sono presentati a piedi scalzi e hanno ballato sulla spiaggia, godendosi il tramonto, stuzzichini e cocktail.

Tanti sorrisi e musica hanno caratterizzato il party di Benedetta, che su Instagram ha raccontato, insieme alla sorella Cristina, i momenti salienti della festa. In particolare l’ex conduttrice di Domenica In ha postato uno scatto in cui la Parodi balla un lento abbracciata al marito Fabio Caressa.

“La festa della Bene è l’evento dell’estate! – ha commentato -. Tu e Fabio siete bellissimi” una dedica dolcissima che ha emozionato i fan di Instagram. Il party è continuato sino a tarda notte, con balli a piedi nudi e canti insieme a tutta la famiglia.

La sorpresa più bella per Benedetta Parodi? La dedica della figlia Matilde Caressa che è salita sul palco per cantare una canzone per la madre. La giornalista ha ringraziato tutti per gli auguri, postando diversi video nelle Stories di Instagram.

Nei giorni scorsi sul suo profilo social era nata una piccola polemica a causa di uno scatto in cui appariva insieme al marito. Diversi utenti si erano detti preoccupati dalla loro eccessiva magrezza accusandoli di lanciare un messaggio sbagliato ai follower.