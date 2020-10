Bella Hadid, super compleanno tra party e fuga ai tropici con le amiche

editato in: da

La fortuna di avere un’amica come Bella Hadid. Soprattutto quando, per festeggiare i suoi 24 anni ( compiuti il 9 ottobre 2020), la super modella non si limita ad organizzare un semplice aperitivo in centro o una cena a casa, ma noleggia un jet privato e porta tutta la sua crew (amici e amiche) al mare, ai tropici, per un week end selvaggio, tra party e bagni a suon di musica.

In realtà Bella, a suo dire di norma restia ai festeggiamenti, aveva scritto su Instagram di aver voluto, proprio quest’anno celebrare alla grande il suo compleanno, per esorcizzare un anno difficile e di chiusura forzata. Cominciando con un party a New York e proseguendo con il viaggio al mare.

E le numerose foto postate sul suo account, insieme ai video, testimoniano la felicità della modella più richiesta del momento, da poco diventata tra l’altro zia di una bambina- avuta dalla sorella altrettanto famosa Gigi e dal compagno Zayn Malik. Non sono mancati infatti gli auguri della famiglia, da Gigi alla mamma Yolanda, che l’hanno inondata di amore e di parole bellissime.