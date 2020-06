Belen e Stefano De Martino in crisi, il messaggio di Jeremias Rodriguez su Instagram

editato in: da

La crisi fra Belen e Stefano De Martino continua a essere un mistero e su Instagram spunta un messaggio di Jeremias Rodriguez, fratello di lei. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto fra la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici, l’unica certezza è che c’è una forte tensione fra i due e, almeno per ora, i rapporti sono stati interrotti.

Belen si è sfogata su Instagram, pubblicando un video in cui appare molto triste e parla dei gossip sul suo conto, smentendo un incontro concordato con Andrea Iannone e ammettendo di vivere un momento difficile. “Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo – ha rivelato -, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una donna che soffre come tutte le altre e quando vedo che si scrivono certe cose sul mio conto, non ci sto”.

Dopo giorni di silenzio, anche De Martino è intervenuto, svelando di non voler parlare della sua vita privata. “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica – ha spiegato a Sorrisi e Canzoni Tv – e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata“. Nel frattempo la famiglia si è stretta intorno a Belen in questo momento difficile: i familiari della showgirl hanno smesso di seguire il conduttore su Instagram, mentre lei si è tolta la fede.

In particolare Jeremias ha postato alcuni messaggi che sembrano riferiti proprio alla situazione sentimentale della sorella. Il giovane ha postato una frase che sembra riferita proprio a De Martino. “Per amare devi sapere che avere non è amore”, ha scritto nelle Stories. L’ex fidanzato di Soleil Sorge non ha aggiunto altri dettagli e l’enigmatico messaggio non fa che aumentare la curiosità dei fan riguardo la questione. Cosa è accaduto fra Belen e Stefano? C’è chi, come un presunto amico di lui, parla di un tradimenti, chi di una lite con toni molto accesi. Di certo ora i due sono lontani: lei a Milano con Santiago e la famiglia Rodriguez, lui a Napoli per registrare le nuove puntate di Made In Sud.