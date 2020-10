Belen Rodriguez ufficializza l’amore con Antonio su Instagram: “Mi piace come mi vedi”

editato in: da

Belen Rodriguez ufficializza l’amore con Antonio Spinalbese su Instagram e svela la sua felicità dopo l’addio a Stefano De Martino. La showgirl argentina ha ritrovato il sorriso accanto all’hairstylist, archiviando un periodo molto difficile della sua vita, segnata dalla fine del matrimonio con il conduttore di Made In Sud a un anno dal romantico ritorno di fiamma.

Se molti speravano che, terminata l’estate, Belen e Stefano sarebbero tornati insieme, sembra proprio che le cose andranno diversamente. La Rodriguez infatti ha ritrovato la serenità con Antonio Spinalbese e sembra proprio che la love story proceda a gonfie vele. Lo dimostra un video postato dall’hairstylist 25enne su Instagram in cui Belen sorride alla telecamera e sembra quasi imbarazzata, ma sorridente. “Muñeca”, ha scritto Antonio commentando il filmato, definendo la modella una “bambola”. La prima a commentare il post è stata proprio la showgirl argentina che ha scritto: “Mi piace come mi vedi”.

Una vera e propria dichiarazione d’amore che ci racconta la nuova vita di Belen lontana da Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici si è trasferito in un nuovo appartamento, lasciando quello che condivideva con la modella e il figlio Santiago. Ha adottato un cane, Choco, e passa le sue giornate fra studi televisivi e set fotografici, rifiutandosi di parlare della rottura con la Rodriguez. La showgirl argentina ha trascorso un’estate molto movimentata dal punto di vista sentimentale.

Dopo l’improvvisa rottura con De Martino era stata avvistata a Capri in compagnia di Gianmaria Antinolfi e in seguito a Ibiza con Antonio Spinalbese. Sarebbe proprio quest’ultimo il nuovo punto di riferimento dell’argentina, tornata a sorridere dopo tanto tempo. Secondo alcune indiscrezioni Stefano in questi mesi avrebbe provato a riconquistarla, ma senza riuscirci. La showgirl avrebbe scelto di non tornare indietro e di pensare al futuro, ripartendo proprio dall’hairstylist conosciuto grazie all’amica Patrizia Griffini.

Una storia d’amore inizialmente avvolta dal mistero che, un giorno dopo l’altro, è diventata sempre più importante. Così tanto da spingere Belen a uscire allo scoperto su Instagram, dichiarando il suo amore ad Antonio. “I miei occhi ridono”, aveva confessato qualche giorno fa la showgirl, raccontando per la prima volta la forza di un sentimento nuovo e già speciale.