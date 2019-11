Belen Rodriguez supera le polemiche e vende i suoi abiti per beneficenza

editato in: da

Belen Rodriguez supera le polemiche e apre il suo armadio, vendendo gli abiti del guardaroba per beneficenza. La showgirl argentina infatti è la protagonista di Sisters Market, un’iniziativa organizzata insieme a Cecilia Rodriguez per supportare il Centro Maria Letizia Verga, che comprende anche il Centro di Oncoematologia Pediatrica, e il Centro Trapianto di Midollo Osseo, della Fondazione MBBM/Ospedale San Gerardo di Monza.

Strutture che da anni rappresentano un punto di riferimento per la lotta contro le leucemie ed emopatie che colpiscono bambini e adolescenti. Un tema che interessa da vicino Belen, visto che la showgirl è mamma di Santiago, il piccolo nato nel 2013 dall’amore per Stefano De Martino.

La Rodriguez ha annunciato l’iniziativa nelle Stories di Instagram, dando appuntamento ai suoi fan per il 23 ottobre, quando, insieme a Cecilia, inaugurerà lo spazio dedicato alla vendita dei suoi abiti. L’evento si svolgerà dal 23 al 25 novembre, dalle ore 10 alle 19, presso Rue des Mille POP – UP space (Via Borgonuovo, 1 – Milano).

Un’iniziativa lodevole che dimostra, ancora una volta, il cuore grande di Belen e Cecilia. La showgirl ha svelato di aver scelto personalmente, insieme alla sorella, scarpe, accessori e vestiti che verranno venduti per fare del bene. La vendita di beneficenza arriva dopo un periodo piuttosto turbolento per la Rodriguez dal punto di vista del gossip.

Da diverse settimane infatti si continua a parlare di una presunta laison dell’argentina con Andrea Damante. La love story sarebbe iniziata circa un anno fa, poco prima del ritorno di fiamma con De Martino, e sarebbe stata tenuta sempre segreta.

Non solo: secondo alcune indiscrezioni il flirt avrebbe portato a una lite con Giulia De Lellis, inasprita da diversi scontri a causa del business dell’influencer su Instagram. Una questione spinosa su cui Belen è intervenuta con forza, negando tutto.

“Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente dei falsi gossip – ha detto l’argentina su Instagram -. Ma visto che ciò non accade mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste deliranti false notizie sul mio conto”.