Belen Rodriguez e Stefano De Martino: svelati i motivi della crisi

Ormai è ufficiale: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi. A svelarlo è il settimanale Oggi che ha rivelato alcuni retroscena sul periodo difficile che stanno vivendo il conduttore e la showgirl. I problemi sarebbero iniziati a gennaio e sarebbero peggiorati con l’arrivo del lockdow. Da soli in casa 24 ore su 24, Belen e Stefano sarebbero stati costretti a fare i conti con discussioni irrisolte e contrasti, nati da “un mix di gelosia, a una guerriglia tra famiglie e (forse) a un terzo incomodo”, si legge sul settimanale.

A fornire informazioni e retroscena riguardo la crisi fra la Rodriguez e De Martino sarebbero stati gli amici di lui. “Fonti vicine a Stefano – svela Oggi -, e quindi più che imparziali, ne individuano una delle cause, al contempo la principale e la meno profonda, nell’attitudine del ballerino a ‘sfarfallare’, a concedersi avventure”. Il passato di Stefano avrebbe reso Belen molto gelosa e l’atteggiamento della modella argentina non avrebbe fatto altro che peggiorare i rapporti già molto tesi.

Gli amici di Stefano parlano di “smania di controllo di Belén: gli setaccia il cellulare, gli fa scenate, gli contesta bugie e frequentazioni ambigue”. Infine a dividere la coppia sarebbero arrivate le famiglie. A quanto pare la pace fra i De Martino e i Rodriguez sarebbe durata poco, inoltre l’ex ballerino di Amici si sarebbe innervosito a causa della continua presenza dei genitori della showgirl. “Quella di Belén è onnipresente, specie da quando vive nello stesso palazzo della coppia – svela Oggi -, i De Martino sono stati invece ‘esiliati’”.

Nel frattempo la lontananza fra la Rodriguez e De Martino è sempre più forte. Lui attualmente si trova a Napoli per registrare le nuove puntate di Made In Sud negli studi Rai, mentre lei è a Milano, circondata dall’affetto della famiglia e spesso in compagnia di Mattia Ferrari. L’art director è diventato una presenza importante nella vita della showgirl, che, almeno per ora, ha deciso di non rivelare altro riguardo la crisi con Stefano dopo lo sfogo di qualche giorno fa. Di parere diverso il presentatore che ha già chiarito la volontà di non parlare della sua vita privata.