Belen Rodriguez, Stefano De Martino rompe il silenzio e parla della presunta crisi

Dopo giorni di silenzio, Stefano De Martino parla per la prima volta della presunta crisi con Belen Rodriguez. L’ex ballerino di Amici si è confidato sulle pagine di Sorrisi e Canzoni Tv, rispondendo a chi si chiede cosa stia accadendo nella sua vita privata. Ormai è chiaro: fra Stefano e Belen è successo qualcosa. C’è chi parla di una lite (che sarebbe stata sentita da tutto il palazzo in via Moscova in cui abita la coppia) e chi invece afferma che ci sarebbe stato un tradimento (come un follower della Rodriguez che ha pubblicato un messaggio, svelando di essere un amico del conduttore).

Qualche giorno fa sulla questione era intervenuta proprio la modella argentina che, con gli occhi lucidi e un’espressione tesa, aveva confessato su Instagram di vivere un momento difficile. “Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo – aveva rivelato -, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una donna che soffre come tutte le altre e quando vedo che si scrivono certe cose sul mio conto, non ci sto”.

In tanti hanno commentato il video di Belen, schierandosi dalla sua parte e cercando di capire cosa sia successo fra lei e il marito. Se la Rodriguez, anche in seguito, si è sfogata più volte su Instagram, rispondendo alle domande dei follower e postando foto (fra cui una di Stefano con tanto di commento), De Martino ha preferito non svelare nulla. In queste ore però il conduttore, impegnato a Napoli nella registrazione delle nuove puntate di Made In Sud, ha scelto di dire la sua. Di fronte a una domanda posta dal giornalista di Sorrisi e Canzoni Tv, ha ribadito la sua volontà di non parlare della crisi e di proteggere la sua privacy e quella della famiglia. “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica – ha detto il presentatore Rai – e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata“. Una decisione diametralmente opposta a quella di Belen che, si vocifera, presto potrebbe svelare tutta la verità.