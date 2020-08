Belen Rodriguez, Stefano De Martino reagisce al suo messaggio su Instagram

editato in: da

Stefano De Martino risponde con il silenzio al presunto messaggio di Belen Rodriguez su Instagram. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto fra la showgirl argentina e il conduttore di Made In Sud, l’unica certezza è che ci sono ancora molti punti da chiarire nel loro rapporto. Lo dimostra il post pubblicato da Belen qualche giorno fa che sembra una replica a una foto che l’ex ballerino di Amici aveva pubblicato poche ore prima.

“Aspettando la Luna”, aveva scritto De Martino, pubblicando uno scatto del mare e della luna. Poco dopo sul profilo di Belen era comparsa una foto identica. “Vieni con me? – aveva scritto lei -. Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti”. Messaggi a distanza che hanno emozionato i fan, convinti che fra Belen e Stefano non sia finita e che ci sia ancora un’occasione per la coppia.

Dopo il presunto messaggio dell’ex moglie, De Martino, da sempre molto attivo su Instagram, non ha più pubblicato nulla, sia sul feed che nelle stories. Un silenzio che i follower hanno interpretato come la possibilità che stia accadendo qualcosa. Legati da sette anni, dopo un colpo di fulmine dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi, Belen e Stefano hanno vissuto una storia d’amore travolgente e tormentata. Prima le nozze e la nascita di Santiago, poi l’addio e un ritorno di fiamma fortemente voluto da entrambi che lo scorso anno ha fatto battere il cuore ai più romantici.

Sino a qualche mese fa i due sembravano molto felici, tanto che avevano annunciato la volontà di avere un secondo figlio. Poi l’addio, arrivato all’improvviso, e una distanza che sembra incolmabile. Mentre in tanti si chiedono cosa sia accaduto davvero fra Belen e Stefano, il silenzio di De Martino dopo il gesto della Rodriguez riaccende le speranze. Soprattutto dopo che Gianmaria Antinolfi, il nuovo amore della showgirl, sembra scomparso dalla scena tanto che, secondo molti, la love story fra i due sarebbe già arrivata al capolinea.