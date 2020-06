Belen Rodriguez, Stefano De Martino mette Like alle sue foto su Instagram

editato in: da

Nuovo colpo di scena nella crisi fra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Dopo un lungo silenzio infatti il conduttore di Made in Sud ha deciso di fare un gesto importante per la showgirl, mettendo Like ad alcune foto. L’ex ballerino di Amici è quindi ricomparso sul profilo Instagram della moglie dove ha messo alcuni Mi Piace agli scatti in cui compare anche il piccolo Santiago, figlio della coppia.

Proprio per amore del piccolo, Stefano avrebbe scelto di rimanere in silenzio e di non commentare la crisi. “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica – aveva affermato qualche giorno fa a Sorrisi e Canzoni Tv – e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”. Una posizione sostenuta anche durante la sua ospitata a Domenica In, in cui ha eluso le domande di Mara Venier sul suo privato.

A confermare le voci di crisi era stata, ormai qualche settimana fa, Belen. La showgirl aveva pubblicato su Instagram un video in cui appariva triste e provata. “Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo – aveva detto -, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto”. A distanza di tempo sembra che le distanze fra la Rodriguez e De Martino si stiano accorciando. I due hanno avuto modo di chiarirsi? I Like di Stefano su Instagram hanno il sapore di un riavvicinamento fra i due e i fan sperano già che possano riappacificarsi.

Nel frattempo a dividerli ci sono ancora chilometri e il lavoro. Il conduttore è a Napoli dove sta registrando le nuove puntate di Made In Sud, mentre Belen è a Milano, circondata dall’affetto della sua famiglia, che non la lascia mai sola, e di Mattia Ferrari, divenuto ormai suo amico inseparabile. Non resta che attendere i prossimi giorni quando i due coniugi si incontreranno di nuovo e, molto probabilmente, avranno occasione di chiarirsi. Solo allora scopriremo se si tratta di una crisi passeggera o se fra Stefano e Belen è davvero finita.