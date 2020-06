Belen Rodriguez, Stefano De Martino le lancia una frecciatina su Instagram poi cancella tutto

editato in: da

Stefano De Martino lancia una frecciatina a Belen Rodriguez su Instagram, poi ci ripensa e cancella tutto. Continua i mistero sulla crisi fra l’ex ballerino di Amici e la showgirl argentina. Ormai è chiaro: fra i due è accaduto qualcosa, ma non è chiaro cosa. Belen e Stefano, secondo alcune indiscrezioni, non si vedrebbero da settimane. Lui si trova a Napoli dove sta registrando le nuove puntate di Made In Sud, programma che la consacrato come conduttore, lei invece è a Milano, circondata dall’affetto della famiglia, spesso in compagnia di Mattia Ferrari, uno fra i suoi migliori amici.

Alcuni testimoni affermano che De Martino sarebbe tornato nel capoluogo lombardo per trascorrere un po’ di tempo in compagnia del figlio Santiago, ma non avrebbe raggiunto l’appartamento in cui abita con la Rodriguez, soggiornando in quello dei genitori. In un’intervista a Sorrisi e Canzoni Tv, Stefano ha chiarito la volontà di difendere la sua privacy e di non parlare della crisi. “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica – ha detto – e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata“.

Nonostante ciò il conduttore non ha resistito, forse, alla tentazione di lanciare una frecciatina alla moglie. Nel giorno in cui l’Italia celebrava Massimo Troisi, Stefano ha pubblicato un post nelle Stories di Instagram che sembra diretto proprio a Belen. Nell’immagine si vede la scritta: “Credevo fosse amore invece era un calesse”. Un chiaro riferimento ai problemi con la showgirl argentina? Forse sì, perché poco dopo De Martino ha cancellato tutto, forse dopo averci ripensato.

Nel frattempo Belen Rodriguez continua a pubblicare frasi e video che sembrano riferiti proprio all’ex ballerino. La modella ha promesso che presto svelerà tutta la verità su ciò che sta accadendo. Secondo le ultime indiscrezioni dietro questo allontanamento fra i due ci sarebbero i continui contrasti con la famiglia dell’argentina (che vive nello stesso palazzo), ma anche la sua gelosia e i problemi del passato che non sono stati superati ancora. Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo – aveva rivelato lei qualche giorno fa -, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto”.