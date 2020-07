Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è gelo: lei si distrae con Mattia Ferrari

editato in: da

L’estate di Belen Rodriguez è soltanto all’inizio, eppure è già densissima di avvenimenti. Da quando la conduttrice argentina e l’ex marito Stefano De Martino si sono lasciati i riflettori sono ancora più puntati su di loro e sulle loro decisioni che, attualmente, sembrano orientate a trovare un benessere personale prima che una pacifica intesa.

D’altro canto nessuno dei due si può biasimare: Belen ha esplicitamente affermato di stare soffrendo, mentre De Martino ha spiegato di voler tenere per sé i suoi sentimenti e di volersi dedicare a se stesso. Tuttavia, la showgirl e il ballerino non trovano pace: a dimostrarlo è il gelo tra i due, che va intensificandosi.

Secondo quelle che si autodefiniscono come fonti vicine alla coppia, i due non parlerebbero neanche più: le comunicazioni tra loro sono limitate al benessere del figlio Santiago, per il resto c’è sempre qualcuno a fare da filtro. Ed è forse proprio per questo che ultimamente Stefano sarebbe attanagliato da un dubbio pesante, che riguarda l’entourage di Belen.

Stando a quanto riportato dal settimanale Nuovo, che avrebbe raggiunto al telefono un amico di De Martino, il ballerino ricercherebbe tra i collaboratori e gli amici più stretti della Rodriguez l’origine del gossip su Alessia Marcuzzi che, per chi non lo sapesse, vedeva De Martino e la conduttrice coinvolti sentimentalmente e addirittura artefici di un tradimento ai danni di Belen e del marito della Marcuzzi.

L’amico in questione avrebbe affermato dunque che De Martino valuta l’ipotesi che l’intera vicenda sia stata montata per danneggiare la sua immagine, nonostante la stessa Rodriguez abbia smentito la relazione tra i due. Una storia di certo complessa e che fa riflettere su quanto difficile siano i rapporti tra i due.

Di certo entrambi stanno soffrendo, ma mentre Stefano si sta concentrando sul lavoro, concedendosi delle pause di riflessione in barca tra una puntata di Made in Sud e l’altra, la Rodriguez ha deciso di ritrovare sé stessa viaggiando tra l’Italia e la Spagna.

Archiviato (almeno a quanto pare) il flirt con Gianmaria Antinolfi, scomparso dalle sue stories e probabilmente anche dai suoi radar, Belen tiene vicino a sé l’unico porto sicuro che ha oltre alla sua famiglia e a Santiago: Mattia Ferrari, che la supporta sin dall’inizio della crisi con De Martino. Con lui la showgirl sta passando le vacanze, cercando, come si può leggere nel suo ultimo post su Instagram, di dare ad ogni cosa il giusto peso.