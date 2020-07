Belen Rodriguez, Stefano De Martino fa una frecciata in tv. E a Milano il loro incontro è gelido

editato in: da

Al centro della cronaca rosa di questa estate c’è, senza dubbio, la storia d’amore-non amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. L’ultima evoluzione riguarda alcune battute fatte da De Martino durante il suo programma, Made in Sud, che a quanto pare avrebbero davvero ferito la conduttrice Argentina, al punto da togliere il saluto all’ex marito.

Ma andiamo per ordine: nelle ultime settimane la Rodriguez è stata in vacanza a Ibiza. Accanto a lei c’erano il figlio Santiago e gli amici e le amiche più care, in primis Mattia Ferrari, punto di riferimento durante la crisi con De Martino.

Durante questi giorni, che dovevano essere spensierati, Belen ha intrecciato una relazione con Gianmaria Antinolfi, che sta comunque cercando di mantenere privata. De Martino, invece, nei momenti di relax, si è dedicato a delle uscite in barca apparentemente in solitaria. Nessuno dei due era stato particolarmente portato a parlare dell’altro, ma durante l’ultima puntata di Made in Sud qualcosa è cambiato.

Sul palco, il comico Peppe Iodice, che aveva già stuzzicato De Martino sull’argomento Belen, ha toccato un argomento estremamente delicato: la famiglia della Rodriguez. In particolare, ha scherzato con il ballerino sulla madre di Belen, Veronica Cozzani:

Mi ha chiamato di nuovo la tua ex suocera, Immacolata Rodriguez.

A questa battuta, il ballerino, dopo un primo momento di imbarazzo, ha risposto in un modo che sembrerebbe non essere piaciuto a Belen. Si sa infatti che la conduttrice argentina è molto legata alla madre, e l’uscita di De Martino potrebbe esserle sembrata infelice:

Ma cambia numero, senti a me!

Così ha risposto De Martino. La showgirl argentina, che si era sbilanciata con un messaggio nostalgico solo poche ore prima non solo ha rimosso la stories, ma è tornata a chiudersi nel silenzio. Questo fino a quando non ha incontrato l’ex marito all’aeroporto di Milano, per affidargli il piccolo Santiago.

Di ritorno dalle vacanze, infatti, Belen si sta tuffando nelle riprese di Tu Sì Que Vales e il piccolo passerà ora le vacanze con De Martino. Arrivati a Milano i due non si sono neanche salutati: mentre Santiago correva tra le braccia del padre, la Rodriguez è rimasta distante e non ha fatto neanche un cenno all’ex marito che, dal canto suo, ha fatto lo stesso.

La situazione, tesissima, non deve essere migliorata nelle ore successive: nelle sue stories, infatti, Belen ha pubblicato delle parole al vetriolo che sembrerebbero essere dirette proprio a De Martino:

Karma. Chi ti ha tradito, verrà tradito. A chi ti ha mentito, mentiranno. Chi ti ha illuso, verrà illuso. Chi ti ha offeso, verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire, verrà fatto di peggio. Perché sono così le regole del gioco.

Strade sempre più separate, dunque, per una coppia che dopo un primo allontanamento sembrava essere talmente unita da sembrare quasi inossidabile.