Belen Rodriguez, Stefano De Martino la dimentica e conquista un’altra diva della tv

editato in: da

Stefano De Martino dimentica Belen Rodriguez e conquista un’altra diva della tv. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Diva e Donna, l’ex ballerino di Amici avrebbe stregato una donna molto famosa che non sarebbe immune al suo fascino. Trent’anni e una carriera in ascesa, il conduttore avrebbe fatto perdere la testa a una showgirl e conduttrice. Di chi si tratta? Non è dato saperlo, l’unica certezza è che la diva in questione avrebbe trascorso qualche ora in compagnia di Stefano nel periodo in cui non era più legato alla Rodriguez. Da quel momento nei suoi pensieri ci sarebbe stato solo il presentatore.

Ironico e brillante, il conduttore di Made In Sud è l’uomo più desiderato del momento, al centro dei gossip per la crisi con Belen Rodriguez. Stefano ha chiarito più volte di non volerne parlare pubblicamente, soprattutto dopo che la moglie ha svelato su Instagram di vivere un momento difficile. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato lui a lasciare la Rodriguez, non a causa di tradimenti o dell’invadenza della famiglia di lei, ma per via di divergenze caratteriali.

La lunga convivenza durante il lockdown avrebbe allontanato Belen e Stefano, protagonisti di una lite che avrebbe portato alla rottura. E mentre lei si consola grazie alla famiglia e all’amico Mattia Ferrari, fra shooting e cene, lui ha ottenuto un enorme successo con Made In Sud, raggiungendo ascolti record con coppia con Fatima Trotta. A svelare il suo stato d’animo alcuni amici che hanno riferito al settimanale Chi le parole dell’ex ballerino di Maria De Filippi. “Quello che è successo a noi è successo a tanti altri – avrebbe detto – conosco tante storie di persone che si sono prese e lasciate più volte, ma in questo momento la priorità è Santiago e sono sicuro che entrambi stiamo facendo di tutto per farlo stare bene”.

I Like di Stefano alle foto di Belen dunque sarebbero solo un modo per mantenere i contatti con la showgirl e garantire in questo modo la serenità del piccolo Santiago. Nel frattempo i fan sperano che, dopo la lunga lontananza della coppia, divisa a causa delle registrazioni di Made In Sud che si tengono a Napoli, De Martino e la Rodriguez riusciranno finalmente a chiarirsi.