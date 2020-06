Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi: i nuovi retroscena sui tradimenti

editato in: da

Sputano nuovi retroscena sulla crisi fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino riguardo i presunto tradimenti del conduttore ai danni della showgirl argentina. Ormai è ufficiale: la modella e l’ex ballerino di Amici stanno vivendo un momento difficile, ma non è ancora chiaro cosa sia successo. Le ipotesi in campo sono tante, fra indiscrezioni e confidenze di amici della coppia e più di una volta si è parlato dei possibili tradimenti di Stefano.

De Martino e la Rodriguez si erano innamorati nel 2012 nello studio di Amici, poi la nascita di Santiago, le nozze e infine l’addio dovuto, si vociferava anche all’epoca, ai flirt del conduttore. A distanza di un anno dal ritorno di fiamma, arrivato all’improvviso, sembra che la situazione non sia cambiata. A svelarlo è Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha svelato alcune indiscrezioni sull’addio fra la showgirl e il presentatore di Made In Sud. “C’è chi mi assicura che Stefano non abbia mai smesso di tradire Belen – ha detto -. Ma ha mai iniziato? Possibile che non mi sia mai arrivata una foto? […] Tifo per la coppia – ha poi aggiunto -, non troveranno mai un altro con cui essere felici, sono difficili da piazzare. Anche se belli, ricchi e famosi come sono, hanno solo l’imbarazzo della scelta”.

Qualche giorno fa Belen Rodriguez aveva confessato di vivere un momento di profonda crisi con il marito. “Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo – aveva svelato -, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto”. La showgirl non ha chiarito cosa sia accaduto e anche Stefano si è chiuso nel silenzio, rifiutando di rispondere alle domande dei giornalisti sui suoi problemi con la moglie. A dividere i due innamorati sono stati dei tradimenti? C’è chi è convinto di sì e chi, invece, è certo che dietro la crisi ci sia qualcos’altro. Secondo alcune fonti la presenza costante della famiglia Rodriguez avrebbe creato continui contrasti, amici vicini all’ex ballerino di Amici parlano invece di “incompatibilità caratteriale” e di litigi legati al lungo periodo di convivenza durante il lockdown.