Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi, la confessione dell’amico su Instagram

Continua il mistero sulla crisi fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e questa volta a parlare è un amico dell’ex ballerino che sul profilo Instagram della showgirl ha pubblicato un messaggio molto particolare. Dopo settimane di indiscrezioni, con Stefano a Napoli e Belen a Milano con gli amici e il piccolo Santiago, la modella argentina ha deciso di rompere il silenzio sui social. Ha pubblicato un video in cui, con un’espressione sofferente, ha raccontato il periodo difficile che sta vivendo.

Una confessione arrivata senza mai nominare De Martino e senza svelare i reali motivi della crisi. “Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo – ha chiarito -, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una donna che soffre come tutte le altre e quando vedo che si scrivono certe cose sul mio conto, non ci sto”. Le ultime parole della showgirl sono riferite al presunto incontro in un ristorante con Andrea Iannone, suo ex fidanzato a cui è stata legata per circa tre anni dopo l’addio a Stefano. Poi il ritorno di fiamma con il marito e un amore che sembrava destinato a portarli di nuovo verso l’altare e ad avere un altro figlio. Infine la crisi e una possibile rottura dovuta a una lite.

Cosa è successo? Una risposta forse arriva dai commenti spuntati sotto il video di Belen. In tanti infatti hanno voluto esprimere la propria opinione riguardo la questione, fra fan e amici della Rodriguez. Mara Venier ha commentato con un: “Belenita mia bella”, mentre Laura Chiatti e Antonella Clerici hanno voluto mostrare la loro vicinanza alla showgirl. Fra le tante frasi apparse nel post anche quella di una persona che afferma di conoscere molto bene la coppia. Si tratta di un ragazzo che ha svelato di essere un caro amico di Stefano a conoscenza dei retroscena sulla crisi fra la modella e il conduttore. L’utente è intervenuto dopo che in molti avevano accusato De Martino di essersi comportato molto male con Belen, continuando a farla soffrire con tradimenti e bugie.

“Sono un amico di Stefano – ha scritto il follower -, molti di voi ci hanno visto anche insieme nelle foto. Adesso basta però. Ok, l’ha tradita, so anche con chi, e se l’ha fatto significa che aveva le sue buone ragioni. Presto spigheranno entrambi le ragioni. Belen però ha sbagliato molto prima”. Pochi minuti dopo essere apparso su Instagram, il commento è scomparso. Nessuna risposta dalla Rodriguez, che ora sembra decisa a concentrarsi sul figlio Santiago, nè da Stefano che, almeno per il momento, non ha parlato della crisi.