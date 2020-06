Belen Rodriguez e Stefano De Martino: “La crisi causata da Cecilia e mamma Veronica”

editato in: da

Dietro la crisi fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci sarebbero Veronica Cozzani e Cecilia Rodriguez. Lo rivela Liberoquotidiano, secondo cui l’ex ballerino di Amici si sarebbe allontanato dalla moglie proprio a causa dell’ingerenza della famiglia. La showgirl argentina non ha mai nascosto il legame fortissimo con il clan Rodriguez, che si è trasferito in Italia proprio per sostenerla dopo la nascita del piccolo Santiago.

Papà Gustavo e mamma Veronica abitano nello stesso palazzo in cui si trova l’appartamento di Belen e Stefano e questo avrebbe portato i genitori ad essere piuttosto presenti nella vita della coppia. A ciò si aggiungerebbe il legame fra Belen e Cecilia, che sono da sempre inseparabili. “Quasi un ménage a quattro quello tra Belen, Stefano, Cecilia e mamma Veronica”, si legge. Una presenza costante, quella di Cecilia e Veronica, che avrebbe portato i due innamorati a litigare spesso e a scontrarsi anche per le questioni più semplici.

Sarà vero? Di certo si tratta dell’ennesima indiscrezioni su una crisi di cui si parla da settimane e in cui le certezze, almeno per ora, sono davvero poche. Dopo la confessione di Belen su Instagram e il video in cui ammetteva di essere molto triste, i fan sperano che Stefano, ospite di Domenica In, farà chiarezza sulla questione. Il conduttore di Made In Sud ha ribadito più volte di volersi concentrare solo sul lavoro e di non parlare di questioni legate alla sua vita privata, ma Mara Venier lo conosce da tempo e di certo non potrà sottrarsi alle sue domande.

E mentre De Martino si prepara ad andare in tv, la Rodriguez sta cercando di superare questo momento difficile, sostenuta dagli amici più cari, come Mattia Ferrari, e dalla famiglia. Dopo mesi di lontananza, la showgirl ha finalmente riabbracciato la sorella Cecilia, tornata a Milano con il fidanzato Ignazio Moser. La speranza dei fan è che la crisi, qualsiasi sia il motivo, si possa superare che Belen e Stefano torneranno presto insieme, più felici e innamorati di prima.