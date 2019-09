Belen Rodriguez e Stefano De Martino verso la conduzione di Sanremo 2020: le indiscrezioni

editato in: da

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme e presto potrebbero condurre in coppia Sanremo 2020. Secondo le ultime indiscrezioni la showgirl argentina e il ballerino di Amici sarebbero in lizza per guidare il Festival, affiancando Amadeus e Carlo Conti.

Dopo il successo delle due edizioni di Sanremo condotte da Claudio Baglioni, la Rai starebbe pensando proprio alla coppia per una nuova conduzione. Il pubblico d’altronde sembra apprezzare molto il duo De Martino-Rodriguez anche sul palco, spesso infatti Belen e Stefano si sono trovati nello stesso programma, divertendo i telespettatori fra frecciatine e battute.

Dopo le nozze nel 2013 e la separazione nel 2015, l’argentina e il neo-conduttore di Made in Sud hanno ritrovato l’intesa di un tempo. I due si sono riavvicinati per amore del piccolo Santiago, il figlio nato dalla loro unione. Tutto è iniziato dopo l’addio di Belen ad Andrea Iannone, in seguito De Martino, che si era già trasferito a poca distanza dalla ex moglie, ha ripreso a frequentare casa Rodriguez.

Gli ex sono stati paparazzati spesso insieme, fra baci e sguardi complici, ma non hanno mai confermato pubblicamente il ritorno di fiamma. Gli indizi però non mancano: le fedi che sono tornate sulle mani di entrambi, i messaggi su Instagram, il week end a Napoli e la foto in cui si abbracciano durante il compleanno di Santiago.

A confermare il riavvicinamento anche Jeremias Rodriguez, il fratello minore di Belen, secondo cui ora la showgirl sarebbe felice. “Vedo bene il riavvicinamento tra i due – ha detto parlando del ritorno di fiamma fra i due ex -. Ho visto mia sorella stare male tanto tempo per questa situazione, non perché la persona con cui stava prima non la facesse sentire bene. Per lei fallire nella famiglia, per il concetto che abbiamo noi, è una cosa molto dura. Lei è molto contenta ora”.