Belen Rodriguez splende in bikini su Instagram e Stefano De Martino è un ricordo lontano

Belen Rodriguez splende su Instagram e Stefano De Martino sembra essere diventato solo un ricordo lontano. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto fra la showgirl argentina e il conduttore di Made In Sud, di certo entrambi stanno cercando in tutti i modi di andare avanti e superare questo momento difficile. Mentre Stefano si rilassa con la famiglia, fra le uscite con la sorella Adelaide De Martino e le coccole a Santiago, Belen ha trovato, ancora una volta, rifugio negli amici e nel clan Rodriguez.

Come era accaduto già qualche anno fa, quando il matrimonio con l’ex ballerino di Amici era arrivato al capolinea, Belen ha deciso di trascorrere un po’ di tempo con mamma Veronica Cozzani e la sorella Cecilia. Le tre sono state avvistate in Costiera Amalfitana per una vacanza fra donne, a base di selfie e dolci tipici. Su Instagram, la Rodriguez ha documentato il viaggio, postando anche alcuni scatti in bikini che hanno conquistato i fan. Negli scatti la showgirl è splendida, ma molti follower hanno sottolineato la tristezza nei suoi occhi. Se Belen non ha risposto ai commenti (e non sembra intenzionata a parlare nemmeno di Gianmaria Antinolfi), negli ultimi giorni alcune dichiarazioni dove sono arrivate da un amico di Stefano.

Secondo la fonte l’ex ballerino di Amici starebbe soffrendo molto a causa dell’addio alla moglie. “Perché non ha voluto parlare della rottura con Belen? – ha raccontato l’amico al settimanale Vero -. Per riserbo, ma soprattutto perché in lui c’è molto dolore per questo fallimento. La seconda volta fa ancora più male della prima”. La Rodriguez dopo l’addio ha inviato messaggi criptici su Instagram e rilasciato una lunga intervista, mentre Stefano ha sempre rifiutato di fare dichiarazioni. Il motivo? Santiago. “Lui è al centro dei suoi pensieri – ha chiarito la fonte -. E questo è anche il motivo per cui non si è mai lasciato fotografare in atteggiamenti intimi con altre donne. Non vuole che suo figlio possa essere confuso o che che possa soffrire nel vederlo con altre”.