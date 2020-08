Belen Rodriguez si scatena con gli amici su Instagram e Stefano De Martino sorride con Santiago

editato in: da

Belen Rodriguez si scatena con gli amici su Instagram, mentre Stefano De Martino ritrova il sorriso grazie a Santiago. La showgirl argentina e il conduttore di Made in Sud sono sempre più lontani e i motivi della crisi non sono ancora stati svelati. Entrambi hanno poca voglia di parlare pubblicamente di ciò che è accaduto e preferiscono concentrarsi su altro.

Belen è circondata dall’affetto della famiglia, dalla mamma Veronica alla sorella Cecilia, sino a Jeremias. Con lei anche l’inseparabile amico Mattia Ferrari, con cui si diverte su Instagram, fra siparietti comici e risate. Sarebbe stato proprio lui a presentarle Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore con cui ha vissuto una breve love story che sarebbe già terminata. Nel frattempo la showgirl si scatena con gli amici di sempre, fra cene e balli su Instagram. Accanto a lei Mattia e Patrizia Griffini, l’ex gieffina con cui lavora ormai da anni e che è diventata la sua amica più cara.

Se la Rodriguez punta sugli amici per ritrovare il sorriso, Stefano De Martino preferisce la solitudine e la compagnia di Santiago. Il conduttore ha pubblicato alcune foto in cui si rilassa con il figlio, fra bagni al mare e abbracci. Di certo Belen e Stefano hanno ancora molto da chiarire riguardo il loro rapporto e probabilmente finché non lo faranno non troveranno pace. Lo dimostra l’incontro, freddo e distaccato, avuto qualche settimana fa per via di Santiago, in cui non si sono scambiati nemmeno uno sguardo.

“Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia – aveva confessato Belen al settimanale Chi, senza svelare però i dettagli della rottura -, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa. Questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto “scema” in fronte”.