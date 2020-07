Belen Rodriguez si scatena a Capri con Nina Moric dopo l’addio a De Martino

editato in: da

Belen Rodriguez si scatena a Capri con Nina Moric dopo l’addio a Stefano De Martino. La showgirl argentina ormai da settimane è al centro dei gossip a causa della fine della love story con l’ex ballerino di Amici. Dopo aver rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in cui esprimeva tutta la sua amarezza e la tristezza, Belen ha deciso di provare a divertirsi e non pensare. Complice l’amico Mattia Ferrari (e l’inseparabile fratello Jeremias), la modella è volata a Napoli per festeggiare il compleanno di Gianmaria Antinolfi, imprenditore e manager nel settore del lusso.

Il weekend di Belen è stato piuttosto movimentato, non solo perché Stefano De Martino era a poca distanza da lei, invitato al party di Fatima Trotta, ma anche per via dell’incontro con Nina Moric. Le due showgirl infatti si sono incontrate in un locale di Capri e, anziché ignorarsi come immaginavano in molti, hanno trascorso la serata insieme, fra abbracci, balli e complicità. Belen e Nina, entrambe ex di Fabrizio Corona, non hanno mai avuto un buon rapporto. In passato la Moric aveva usato parole molto dure nei confronti della Rodriguez, tanto che la questione era finita in tribunale. Oggi le due sembrano essersi lasciate i problemi alle spalle. Nei video girati a Capri, Belen e Nina si divertono insieme come due amiche.

Nel frattempo Stefano sta ancora facendo i conti con i pesanti gossip che l’hanno travolto. Il conduttore di Made In Sud, che più volte aveva chiarito di non voler parlare della sua vita privata, è stato costretto a smentire l’esistenza di una relazione clandestina con Alessia Marcuzzi che avrebbe causato la rottura con Belen. “Tra tutte le cose che sono girate, questa fake news è la più grande – ha spiegato sul suo profilo Instagram -. Qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. L’ho appena sentita e ci siamo fatti una grossa risata. Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo periodo storico. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e ne sono consapevole. Però quando si toccano delle famiglie con bambini… vi prego evitiamo. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere, ve lo giuro”.