Belen Rodriguez si diverte a Ibiza e Stefano De Martino sceglie il silenzio

Belen Rodriguez si diverte a Ibiza, mentre Stefano De Martino sceglie di rimanere in silenzio. I due innamorati sono sempre più lontani e la possibilità di una riconciliazione sembra svanire. Negli ultimi giorni Belen ha fatto capire chiaramente di non essere disposta a perdonare l’ex marito dopo l’ennesimo addio. La showgirl argentina ha risposto a modo suo a Maria De Filippi che aveva paventato l’ipotesi di un ritorno di fiamma.

“Stefano è un ragazzo molto particolare – aveva svelato a Gente, parlando dell’ex ballerino di Amici -, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia anche con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere…Questa volta con Belén non so come andrà a finire, può darsi però che tornino insieme, con lui non si sa mai. Perché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni”.

Immediata la reazione di Belen che prima si era esibita al karaoke, cambiando il testo di La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani in: “Ricorda un uomo, a volte, va anche perdonato – no”, poi aveva pubblicato un video in cui affermava di essere molto felice. In questi giorni la showgirl è tornata a Ibiza dove si sta rilassando la sua famiglia e con gli amici. Nelle Stories di Instagram l’argentina ha pubblicato un video in cui si diverte con l’amica Patrizia Griffini, fra chiacchiere, balli e nuotate in piscina.

Belen sembra decisa a lasciarsi alle spalle l’addio a Stefano, mentre De Martino sui social è sempre più silenzioso, ma preferisce affidare i suoi pensieri a foto della luna e a scatti di Saentiago. Il figlio della coppia infatti sta trascorrendo questi giorni con il papà, dopo un gelido incontro fra la showgirl e il conduttore.

“Sono piena di difetti, ma mantengo la parola – aveva raccontato Belen qualche settimana fa sulle pagine del settimanale Chi -, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto “scema” in fronte”.