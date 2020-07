Belen si scatena a Ibiza mentre Stefano è con Santiago: la madre la difende su Instagram

editato in: da

È un dato di fatto, Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno infiammando non solo il gossip, ma anche gli animi di chi li segue. Da quando i due si sono lasciati i fan si sono divisi in due grandi team: quello che sostiene Belen e quello che parteggia per l’ex marito. E ciò, inevitabilmente, porta con sé anche alcuni attacchi alla showgirl.

Belen e Stefano stanno adottando due modi molto diversi di vivere la fine della loro storia: nelle ultime settimane, infatti, nonostante i vari gossip su presunti flirt, il ballerino si è chiuso nel silenzio. Ha pubblicato foto e stories dalla sua barca, dal taglio per lo più riflessivo.

Questo non significa che non abbia fatto delle frecciatine a Belen, anzi. In tv non ha risparmiato l’ex suocera, Veronica Cozzani, e da alcuni dei suoi amici più stretti è arrivata la voce che, addirittura, De Martino dubiti dell’entourage di Belen: lo riterrebbe infatti responsabile delle voci su una sua presunta relazione con Alessia Marcuzzi.

Belen, invece, sta cercando di dare spazio a sé stessa. È infatti volata a Ibiza con alcuni dei suoi amici più stretti, in primis Mattia Ferrari, ed è stata immortalata in teneri atteggiamenti con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Tra una frecciata a De Martino e l’altra, tutte inviate per mezzo di stories su Instagram, la Rodriguez si diverte e cerca spensieratezza.

Una spensieratezza meritata in un periodo difficile, che però alcuni fan del team De Martino non apprezzano. Nelle foto della conduttrice si trovano spesso dei commenti taglienti, che lei ignora in maniera magistrale: d’altronde, chi può mettere bocca nella sua vita se non lei stessa?

Tuttavia, il crescendo di queste dure parole per lei, che colpiscono il suo modo di essere donna e madre, non va giù né a chi la sostiene né alla sua supporter numero uno, la madre Veronica, che nelle ultime ore si è trovata a intervenire a chi ha bersagliato in maniera più insistente la figlia.

La Cozzani ha risposto, in particolare, a una fan che diceva: «Più del dolore, può l’esibizionismo». Viste queste parole, la donna ha affondato la persona in questione con una battuta tagliente riferita alla sua descrizione in bio. Insomma, ogni giorno la vicenda si arricchisce di nuovi dettagli, ma una cosa è certa: la famiglia Rodriguez rimane compatta.

In questo periodo così particolare per Belen, il suo nucleo familiare è la sua più grande certezza: i suoi punti di riferimento arrivano dove lei non vuole arrivare, ricordando che non esiste un modo universale di vivere il dolore. E che la felicità e la spensieratezza sono un diritto, in qualsiasi momento della propria esistenza.