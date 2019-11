Belen Rodriguez sbarca su Netflix: “Sto realizzando un sogno”

editato in: da

Belen Rodriguez sbarca su Netflix e sorprende tutti, realizzando il suo grande sogno. La showgirl ha rilasciato una lunga intervista a una rivista argentina, LasRosas, raccontando la nuova esperienza come attrice e un progetto molto importante che svelerà a breve.

“Sto per realizzare un sogno – ha confessato -. Ha a che fare con un progetto che stiamo concretizzando e completando: una serie per Netflix”. Belen Rodriguez non ha mai nascosto la sua passione per la recitazione e fra le colonne del magazine ha svelato di ispirarsi a Meryl Streep, un’attrice premio Oscar apprezzata in tutto il mondo. “Mi fa impazzire, mi è sempre piaciuta – ha confessato -. Mi ha sempre ispirato il coraggio e la libertà”.

Forte del successo di Tu Sì Que Vales, che nella prima puntata ha battuto anche Ulisse di Alberto Angela, Belen è pronta a gettarsi a capofitto in nuovi emozionanti progetti. In realtà l’argentina ha sempre avuto una passione per il cinema e le serie tv. Non a caso quella su Netflix non è la sua prima prova da attrice. In passato ha recitato anche in Natale in Sudafrica, commedia divertente di Neri Parenti ed è stata la protagonista, insieme a Emilio Solfrizzi, di Se sei così ti dico sì. L’abbiamo vista anche in Non c’è 2 senza te con Dino Abbrescia e Fabio Troiano. In Argentina è conosciuta per aver recitato in Palermo Hollywood Hotel, un famoso serial televisivo.

Inoltre nella sua lunga carriera la Rodriguez è stata guest star di numerose fiction italiane, in particolare Don Matteo, Il Commissario Montalbano e Così fan tutte con Alessia Marcuzzi. Qualche tempo fa infine era stata scelta per doppiare Gladiatori di Roma, film d’animazione di grande successo.

Belen sta vivendo un periodo particolarmente felice. L’argentina è reduce da un viaggio con Stefano De Martino alle Maldive documentato su Instagram con scatti romantici e sensuali. E mentre la coppia starebbe progettando il secondo figlio dopo Santiago (e le nozze bis), la carriera di entrambi procede a gonfie vele, fra programmi tv e nuovi progetti.