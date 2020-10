Belen Rodriguez rompe il silenzio su Stefano De Martino: “Era giusto provarci”

editato in: da

Per la prima volta dopo mesi, Belen Rodriguez rompe il silenzio su Stefano De Martino. La showgirl argentina e il conduttore di Made In Sud si sono detti addio a un anno dal ritorno di fiamma. Un amore, il loro, nato negli studi di Amici di Maria De Filippi e terminato nel 2015. Poi la scelta di riprovarci e infine la separazione, circa 12 mesi dopo.

L’estate è stata molto movimentata per Belen che, dopo un inizio triste e malinconico, ha deciso di voltare pagina. Decisa a guardare al futuro, la showgirl ha vissuto un breve flirt con Gianmaria Antinolfi e oggi è legata ad Antonio Spinalbese. Sia lei che Stefano De Martino non hanno mai parlato in modo esplicito della separazione, almeno sino ad oggi.

“Sono molto serena – ha detto la Rodriguez, parlando dell’addio al marito -, è lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare. […] Io credo tanto nell’amore, ci ho sempre creduto e ci spero ancora. […] Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente. Io sono una persona che fino all’ultimo respiro da tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta però ci ho provato. In questo momento, io single? No, assolutamente no”.

Belen non ha nascosto di aver vissuto momenti difficili a causa della forte pressione mediatica vissuta nei momenti più complicati della sua vita: “La fama toglie tanto, è stressante avere sette persone ogni giorno sotto casa tua – ha confessato al Fatto Quotidiano -. Non voglio lamentarmi anche perché quando va tutto bene non pesa, ma quando vivi una separazione, la perdita di un familiare o un momento difficile è complicato. In qualche modo il gossip aspetta quello che non va per marciarci un po’ sopra. […] Penso che le critiche abbiano rafforzato il mio personaggio. C’è gente che sta con te e chi non sta con te – ha concluso -. In fondo anche chi mi ha criticato mi ha aiutato senza volerlo”.