Belen Rodriguez risponde su Instagram a Stefano De Martino: “Vieni con me?”

Belen Rodriguez risponde su Instagram a Stefano De Martino, pubblicando un post che ha il sapore di una replica all’ultima foto postata dal conduttore di Made In Sud. La love story fra l’ex ballerino di Amici e la showgirl è giunta definitivamente al capolinea, dopo quasi sette anni insieme, le nozze, un figlio e un ritorno di fiamma che aveva fatto sognare i fan.

Appena un anno fa Belen e Stefano erano tornati ad amarsi ed erano apparsi più innamorati che mai, decisi ad allargare la famiglia con l’arrivo di un secondo figlio. Poi l’addio, arrivato all’improvviso e senza spiegazioni, e un’amarezza che entrambi fanno fatica a nascondere. Su Instagram, Stefano ha postato spesso scatti che raccontano la sua estate, dedicata interamente al piccolo Santiago e a gite in barca durante le quali, puntualmente, fotografa la luna. Proprio in questi giorni il conduttore ha postato uno scatto che ritrae una luna sul mare. “Aspettando la Luna”, ha commentato De Martino. Poche ore dopo sul profilo della Rodriguez è apparsa una foto simile. “Vieni con me? – ha scritto -. Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti”.

Molti hanno interpretato le parole della Rodriguez come una replica all’ex marito. I fan hanno commentato su entrambi i profili Instagram, esortando la showgirl e il conduttore a ritrovarsi e concedere un’altra possibilità alla loro storia d’amore. “Corri da Belen”, ha scritto un follower e un altro: “Incontrarsi sotto questa splendida luna è quello che dovete fare tu e Belen”. Entrambi non hanno risposto ai consigli dei fan, di certo la situazione fra i due non è ancora chiara.

Se la Rodriguez è stata paparazzata con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, conosciuto grazie a Mattia Ferrari, Stefano ha negato con forza qualsiasi nuovo flirt. L’ultimo incontro fra gli ex, avvenuto per Santiago, è stato piuttosto gelido e ha svelato come fra Belen e Stefano ci siano ancora molte cose da chiarire. Il gesto della modella argentina arriva dopo il presunto sfogo di sua madre, Veronica Cozzani, che su Instagram aveva pubblicato un post che sembrava raccontare proprio la situazione sentimentale della figlia.

“Ho imparato molte cose nella vita – aveva scritto –. Chi non ti cerca, non ti strazia. Chi non ti stravolge, non ti ama. La vita decide chi entra nella tua ma tu decidi chi rimare. La vita mi ha insegnato che la verità fa male una volta sola, e la bugia lo fa sempre. Perciò, apprezza chi ti apprezza, e non trattare con priorità chi ti tratta come un’opzione. Ecco, la vita funziona più o meno così”.