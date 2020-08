Belen Rodriguez, il retroscena su Stefano De Martino: “Prova troppo dolore per l’addio”

editato in: da

Spunta un nuovo retroscena sulla storia (finita) più chiacchierata dell’estate, quella di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La conduttrice argentina, nelle ultime settimane, ha ripreso a sorridere grazie agli affetti più cari, ma pare che lo stesso non sia per il ballerino che, stando alle parole di un suo amico, starebbe invece soffrendo parecchio.

L’amico in questione si sarebbe confessato sulla pagine di Vero. Raggiunto dalla stampa rosa, avrebbe rilasciato delle dichiarazioni riguardanti lo stato emotivo di Stefano che, a quanto pare, non sarebbero poi così serene o pacifiche come il ballerino ha cercato di far intuire nelle ultime settimane.

Sì, perché mentre Belen ha scelto di divertirsi con i suoi amici a Ibiza e ha instaurato un rapporto con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, nelle scorse settimane Stefano ha condiviso foto e stories su Instagram che lo mostravano da solo, in barca, intento a rilassarsi: nessuna particolare frecciata, a parte un’uscita durante Made in Sud che prendeva di mira l’ex suocera Veronica Cozzani.

Accanto a lui nessuna fiamma: dopo aver categoricamente smentito la storia con la Marcuzzi e dopo le precisazioni di Mariana Rodriguez sul loro rapporto di semplice amicizia, Stefano ha continuato – è proprio il caso di dirlo – a navigare in acque solitarie, fatta eccezione per una parentesi felice insieme al figlio Santiago.

Adesso, arrivano le succitate dichiarazioni dell’amico, che senza troppi giri di parole spiega innanzitutto per quale ragione Stefano non si sia mai voluto esporre sull’addio alla sua bellissima ex moglie:

Non ha voluto parlare della rottura con Belen per riserbo, ma anche perché ora prova troppo dolore per questo fallimento. La seconda volta fa più male della prima.

Stefano starebbe dunque parecchio male per la fine del suo matrimonio e, in più, avrebbe un pensiero fisso: tutelare Santiago, che in questo momento deve fare i conti con la nuova separazione della mamma e del papà:

Il suo più grande desiderio è proteggere Santiago. Questo è anche il motivo per cui non si è mai lasciato fotografare in atteggiamenti intimi con altre donne. Non vuole che il figlio si confonda o che soffra nel vederlo con altre donne.

A fronte di tutto questo, si può dire che sia Belen che Stefano siano del tutto travolti dalla sofferenza. Entrambi stanno affrontando l’addio cercando di uscirne il più possibile indenni, ma il desiderio di fermare il dolore è forte da ambo le parti. Nelle ultime ore, per esempio, Belen ha voluto condividere su Instagram uno scatto eloquente. Una foto a una poesia che dice:

Non sto pensando a niente, e questa cosa centrale, che è niente, mi è gradita come l’aria della notte. […] Non sto pensando a niente, che bello!

Un modo per comunicare che adesso c’è solo tanta voglia di bellezza, di non recriminare, di non giudicare o giudicarsi. E al suo fianco, ci sono gli affetti più cari: il figlio, la sorella Cecilia ma anche la madre.