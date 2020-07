Belen, retroscena su Morrone. Ma lei manda una frecciata su Instagram

editato in: da

Continuano a susseguirsi senza tregua le indiscrezioni sul conto di Belen Rodriguez: da quando, per la prima volta, si è cominciato a parlare di una possibile crisi tra lei e Stefano De Martino, le voci si sono fatte sempre più insistenti. E adesso la vedrebbero impegnata in un flirt con Michele Morrone.

A dare la notizia è il settimanale Chi: sulle sue pagine si legge che Belen e Michele sarebbero stati molto vicini, negli ultimissimi periodi. La showgirl avrebbe dunque voltato pagina, dimenticando già quella che, sempre stando alle indiscrezioni, sarebbe stata la sua nuova fiamma, Gianmaria Antinolfi. I due sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, l’ultima delle quali in vacanza tra Capri e Ibiza, dando adito a moltissimi commenti dei loro fan.

Adesso, a quanto pare, tra di loro qualcosa si sarebbe rotto. Negli ultimi giorni, la Rodriguez è scappata ad Ibiza con il suo amico Mattia Ferrari, in cerca di un po’ di spensieratezza. Ma i rumors non si fermano: sembra infatti che Belen abbia iniziato a sentire Michele Morrone. Il nome di quest’ultimo è salito agli onori delle cronache proprio nelle ultime settimane, grazie al successo del film di Netflix 365 giorni che lo vede protagonista. Secondo quanto riportato da Chi, tra la showgirl argentina e l’attore sarebbero intercorsi alcuni scambi social in codice, per non lasciare traccia.

In realtà, è possibile che la conoscenza tra Belen e Michele non sia recentissima. Lui ha infatti avuto un flirt con Elena D’Amario, giovane ballerina molto amica di Stefano De Martino, quindi è probabile che la Rodriguez lo abbia già incontrato in passato. Ma ora sono davvero così vicini come si vocifera? Al di là dei presunti scambi social, è evidente che negli ultimi giorni non abbiano potuto vedersi: l’attore è a Berlino, come si evince dalle sue storie di Instagram, mentre Belen sta rientrando a casa dopo le vacanze.

E proprio la showgirl argentina potrebbe aver lasciato un indizio per spegnere tutte le voci sul suo conto: tra le sue storie di Instagram ha pubblicato una foto in cui la si vede leggere il libro di Pessoa, Un’Affollata Solitudine, e i fan si chiedono se non sia un riferimento alla sua situazione sentimentale così tanto chiacchierata. D’altronde, non è la prima volta che Belen utilizza i social per lanciare frecciatine o per mettere a tacere le indiscrezioni.