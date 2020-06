Belen Rodriguez, la sua reazione alle parole di Stefano De Martino

editato in: da

Continuano a farsi sempre più vivaci le indiscrezioni sulla presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che ormai circolano sul web da diverse settimane. A rinfocolare i rumors è stato l’intervento del ballerino partenopeo a Domenica In, cui ha fatto seguito la reazione della showgirl argentina.

Stefano De Martino è stato protagonista di un divertente siparietto in collegamento video con Mara Venier, durante l’ultima puntata di Domenica In. Il pubblico è rimasto colpito dall’imitazione in cui il ballerino si è prodigato, indossando un finto gesso alla gamba per assomigliare alla Venier – che si è rotta un piede diversi giorni fa, continuando comunque a portare avanti i suoi impegni televisivi. Nel corso dell’intervista, la conduttrice ha provato in tutti i modi a stuzzicare De Martino, cercando di portarlo ad affrontare quello che è ormai, a tutti gli effetti, uno degli argomenti più in voga sul web: la sua relazione con Belen Rodriguez.

Stando alle varie indiscrezioni che si susseguono da tempo, pare che i due stiano nuovamente vivendo un periodo di crisi. Belen ha parlato più volte nelle sue storie di Instagram di un momento difficile, chiedendo rispetto per la sua delicata situazione. Stefano, dal suo canto, non si è mai espresso in merito. E anche davanti alle telecamere di Domenica In ha mantenuto il silenzio sulla presunta rottura con la Rodriguez.

Chi sperava di scoprire finalmente qualcosa in più sulla love story di Belen e Stefano è rimasto dunque a bocca asciutta. Moltissimi fan si sono riversati sul profilo Instagram della showgirl argentina, aspettando una sua reazione al fatto che De Martino abbia taciuto sulla loro crisi. In effetti, la risposta della Rodriguez è arrivata… sotto forma di una splendida foto che la ritrae in tutta la sua bellezza nella cornice del lago di Como.

Lei e la sua famiglia si stanno godendo qualche giorno di relax a Sala Comacina, piccolo borgo affacciato sul bellissimo lago lombardo. Tra le storie Instagram di Belen compaiono Santiago, il fratello Jeremias e la sorella Cecilia con il fidanzato Ignazio Moser, tutti immortalati in istanti di puro divertimento in questa breve vacanza famigliare. Di Stefano non c’è traccia, e la showgirl non ne fa cenno: pare evidente che non abbia nulla da ribattere al silenzio del suo (ex?) compagno.