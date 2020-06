Belen Rodriguez, parole amare su Stefano De Martino: “Non ho più spazio per chi non usa il cuore”

editato in: da

Belen Rodriguez si lascia andare per la prima volta dalla rottura con Stefano De Martino, svelando tutta l’amarezza per questo rapporto finito. Non ha più voglia di dare fiducia a chi non usa il cuore. Pur riconoscendo i suoi difetti, di una cosa è certa, lei non ha mai deluso nessuno una volta data la sua parola.

Dopo gli sfoghi e le mezze frasi su Instagram, Belen Rodriguez ha deciso di parlare ufficialmente in una lunga intervista al settimanale Chi. Ora la showgirl porta nel suo cuore una sola persona, suo figlio Santiago. Troppo grande evidentemente la delusione provata con De Martino, oggi più che mai concentrato sul lavoro, la sua trasmissione Made in Sud si sta rivelando un grande successo.

Belen invece mostra in questo momento così delicato della sua vita privata il suo lato più intimo, il suo essere mamma: “Santiago è il mio vero amore e per me, da mamma, è il figlio perfetto, quello che ho sempre sognato di avere. Magari se non fossi Belen avrei già tre figli, ma, un po’ per il lavoro che faccio e un po’ per le situazioni della vita, sono felicissima così. E poi penso che oggi non esista per nessuno una “vita tranquilla”: la gente fa pochi figli anche perché i rapporti durano di meno, le persone sono concentrate su loro stesse, quindi avere avuto un figlio è già un atto d’amore che ci porta fuori dal nostro egoismo” .

La showgirl confessa di non essere una mamma modello e non nasconde le difficoltà: “Non credo di poter vincere il premio della mamma modello, non sono una che si sveglia all’alba per pianificare l’intera giornata del figlio. L’altro giorno ho chiesto a Santiago: “C’è qualcosa che posso fare per migliorare? In che cosa vorresti che cambiassi?”, e lui mi ha risposto: “No, le mamme perfette non esistono, esistono le mamme reali e tu sei reale”. Mi ha riempito il cuore perché mi sono dedicata molto a lui. Non ho mai avuto tate, ho mia mamma che abita vicino a casa mia, è insegnante, ha molta pazienza e spesso mi aiuta: posso dire che mio figlio non ha mai dormito con una persona che non fosse di famiglia. E poi le mamme italiane sono molto organizzate, mentre io, non avendo questa dote, improvviso”.

La famiglia è molto importante per Belen e non le ha fatto mancare il suo sostegno in un periodo così complicato per lei. Suo fratello Jeremias ha preso le sue difese in questa crisi con Stefano, crisi che però pare non sia dovuta all’ingerenza di parenti troppo ingombranti, ma a una precisa scelta del ballerino che si è reso conto di avere obiettivi diversi da quella che ormai è la sua ex.

Intanto, Belen affronta il delicato momento privato in cui si trova facendosi forza. “Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa. Questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto “scema” in fronte“.

E poi aggiunge: “Pensa a quanti fidanzati avrò adesso! [come il caso di Mattia Ferrari ndr], poi Il fatto di avere sempre dietro i paparazzi mi imbarazza, perché mi sento sempre in dovere di spiegare perché sono in un luogo con quella certa persona. Chi mi vuole bene mi dice di smetterla di giustificarmi, ma io voglio farlo perché non voglio essere presa per una che vive alla leggera: anzi, sono tanto mentale prima di lasciarmi andare. Poi sono una che esce a cena, che balla, che si diverte: però non voglio essere presa come una che non riflette o che non soffre”.