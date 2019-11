Belen parla di Damante, ma non smentisce la faida con Giulia De Lellis

editato in: da

Belen Rodriguez torna a parlare del presunto flirt con Andrea Damante e della faida con Giulia De Lellis. L’argentina è stata raggiunta dai microfoni di Striscia la Notizia per chiarire la situazione e i gossip che l’hanno travolta in questi giorni. La showgirl ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli che le ha fatto diverse domande.

Riguardo la presunta relazione con Damante, che sarebbe iniziata nel 2018 prima del ritorno di fiamma con Stefano De Martino, ha detto: “Ho già smentito la cosa di me e Andrea Damante – ha replicato lei -. Lui è amico di famiglia, di mi sorella Cecilia Rodriguez e di mio fratello. Sono tutte fake news, può chiedere anche al diretto interessato”.

Belen ha smentito con fermezza la love story con l’ex tronista di Uomini e Donne, ma è apparsa più vaga riguardo il suo rapporto con Giulia De Lellis. Secondo alcune indiscrezioni infatti fra l’influencer e la showgirl sarebbe in atto una guerra. Il gossip era emerso dopo che la fashion blogger si era sfogata nelle Stories di Instagram, attaccando una persona.

“Devo stare zitta perché se parlo rovino famiglie – aveva detto Giulia -, quindi continuerò a stare zitta per il bene di tutti. […] Mi dispiace, per voi, quando provate a farle come le mie. In bocca al lupo per tutto. È un grandissimo onore essere un esempio anche per voi”.

In tanti avevano pensato a Belen Rodriguez, ex di Andrea Iannone, attuale fidanzato della De Lellis. “Sì ho sentito – ha replicato lei -. Ma tra tutte le famiglie che ci sono tutti hanno pensato alla mia. Mi chiedo perché. Perché non si sa”.

Di fatto Belen non ha smentito con fermezza la faida come ha fatto con il gossip su Andrea Damante. L’unica certezza è che le due donne, che si erano conosciute dopo il GF Vip, non sono più amiche e che Giuseppe Dicecca, grande amico della Rodriguez, ha lasciato il suo staff per passare a quello della De Lellis.