Belen Rodriguez, con Andrea Iannone torna la pace. Stefano De Martino sceglie il silenzio

È un contraltare di sentimenti la vicenda che vede protagonisti Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Per i due, almeno per il momento, non sembrano esserci possibilità di pace. Al contrario, ogni gesto pare acuire i loro contrasti: ultimo in ordine di tempo un like su Instagram di Belen all’ex fidanzato Andrea Iannone.

Per i pochi che non lo sapessero, la storia di Belen e Stefano si è bruscamente interrotta un paio di mesi fa. Dopo un lungo periodo idilliaco, che faceva pensare che i due fossero addirittura in direzione matrimonio e secondo figlio, Belen ha rivelato su Instagram che la storia era finita, per altro dolorosamente.

Da quel momento, il gossip non si è mai fermato: si era parlato di liti furiose tra i due, di problemi nati durante il periodo dell’emergenza sanitaria e persino dello zampino di alcuni terzi incomodi. Uno di questi era proprio Andrea Iannone, fotografato nello stesso ristorante dove Belen aveva cenato durante il primo periodo di allontanamento da De Martino.

La Rodriguez aveva fermamente smentito ogni riavvicinamento e non solo: aveva spiegato di essere stata nello stesso luogo per caso e di non aver bisogno di speculazioni su una relazione che non esisteva. Il pilota, dal canto suo, aveva spiegato di non aver bisogno di pettegolezzi e alcuni suoi amici avevano ribadito il carattere innocente di quell’incontro casuale.

Tuttavia, è divenuto chiaro che Iannone fosse ancora vicino alla famiglia Rodriguez, dato il legame fortissimo con il fratello di Belen, Jeremias. Per questa ragione il like di Belen su Instagram lascia intendere che adesso tra i due i rapporti sono molto più distesi e sereni.

C’è da dire che dopo la fine della loro relazione, Belen e Andrea non hanno mai avuto seri motivi di contrasto. Entrambi hanno commentato il meno possibile le reciproche scelte e il pilota ha anche affermato di non avere rancori nei riguardi di Belen. Non stupirebbe dunque se in questo momento così particolare per la conduttrice, Iannone si fosse riavvicinato senza nessun intento romantico, ma con il solo scopo di essere un punto di riferimento.

Il fatto che Belen stia soffrendo, infatti, è evidente. Seppur indirettamente e mai ammettendolo, ha più di una volta dedicato all’ex marito parole e canzoni significative: l’ultima pare essere Attenta dei Negramaro, con un testo struggente che recita: Non chiederti se qui qualcosa è persa, tra quello che uno vede e che uno pensa.

De Martino, dal canto suo, non reagisce: ha preferito scegliere il silenzio. Un silenzio serrato, mantenuto anche dopo il servizio di Chi che lo vede estremamente complice con Alessia Marcuzzi. Di certo, comunque, i due si incontreranno di nuovo per il benessere del figlio Santiago. Come si evolverà la vicenda?