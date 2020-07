Belen Rodriguez, messaggio per De Martino su Instagram: “L’amore non basta”

editato in: da

Belen Rodriguez sta trascorrendo le vacanze in barca insieme al suo piccolo Santiago, eppure non sono giornate spensierate per lei: la showgirl argentina non sembra ancora aver superato la rottura con Stefano De Martino, e su Instagram ha lasciato un messaggio all’ex.

Non è la prima volta che la Rodriguez lancia frecciatine all’ex ballerino di Amici tramite i social: questa volta ha utilizzato le parole struggenti di un brano di Lana Del Rey, Born to die. La modella ha pubblicato nelle storie di Instagram il testo di questa canzone, che parla di un amore finito.

“Non rendermi triste, non farmi piangere, a volte l’amore non basta quando la strada diventa difficile”, recita il ritornello del brano. Belen del resto non ha mai nascosto i sentimenti che sta provando in questo periodo, ammettendo di soffrire molto per la fine del rapporto con De Martino, mentre lui si è trincerato dietro il silenzio, con la volontà di tenere per sé le sue emozioni al riguardo.

Nel frattempo, secondo le ultime indiscrezioni, tra i due i rapporti sarebbero ridotti ai minimi termini: a quanto pare Belen e Stefano non si parlano più e le comunicazioni tra loro sono limitate al benessere del figlio Santiago.

I gossip su di loro intanto non si placano: a De Martino è stata attribuita una relazione con Alessia Marcuzzi, poi smentita da Stefano e persino dalla Rodriguez. Dall’altro lato la conduttrice non ha mai voluto dare spazio ai rumors, preferendo mostrare la sua serenità con il marito e i figli in vacanza.

Quando sembrava che Belen avesse ritrovato il sorriso vicino a Gianmaria Antinolfi, imprenditore nel settore del lusso, Dayane Mello ha rivelato al settimanale Chi di avere una relazione con l’uomo proprio in contemporanea alla Rodriguez.

La showgirl argentina allora ha deciso di allontanarsi da tutto e tutti, dedicandosi solo al suo bambino: mamma e figlio stanno trascorrendo le vacanze ad Ibiza, supportata sempre dall’amico Mattia Ferrari.

Quel che è certo è che l’amore tra Belen e Stefano è stato travolgente: i due hanno un legame che non si potrà mai spezzare, il loro piccolo Santiago, e probabilmente provano ancora qualcosa l’uno per l’altra, che li ha fatti tornare insieme già una volta. Adesso però c’è troppa sofferenza e forse hanno bisogno di ritrovare la loro serenità.