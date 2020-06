Belen Rodriguez, il messaggio misterioso di Stefano De Martino su Instagram

editato in: da

Nelle Stories Instagram di Stefano De Martino è comparso un messaggio misterioso che potrebbe segnare una svolta nella crisi con Belen Rodriguez. Ormai da settimane marito e moglie sono lontani, divisi prima da chilometri – lui a Napoli e lei a Milano -, poi da motivi che non sono ancora stati svelati. Se Belen è uscita allo scoperto, rivelando di soffrire molto, senza nascondere una certa amarezza, Stefano ha affermato più volte di non voler più parlare della sua vita privata.

“Ho fatto pace con questa cosa – aveva chiarito l’ex ballerino di Amici al Corriere della Sera – è una conseguenza diretta di questa esposizione. Però bisogna farci pace ed essere tranquilli, conviverci serenamente, state attenti alla male informazione sul web dove si leggono cose atroci. La soluzione è ignorare. Non ne voglio parlare – aveva concluso -, non per rispetto, ma per maturità. Le cose vanno tenute tra mura della propria casa. Preferisco parlare solo di lavoro, far abituare le persone ad una sorta di discrezione”.

Nemmeno le battute dei comici di Made In Sud (nonostante l’imbarazzo) o le domande continue dei fan, sono riuscite a smuovere De Martino dal suo intento di non parlare di Belen. Nelle ultime ore però i follower si sono accorti di qualcosa di strano. Stefano e la Rodriguez infatti hanno condiviso la stessa foto anche se, molto probabilmente, non si trovavano insieme.

La showgirl argentina è partita per il week end con l’inseparabile amico Mattia Ferrari e il figlio Santiago, mentre Stefano ha svelato ai fan di essere in barca, fra tramonti e tuffi. C’è un dettagli però che unisce i due (forse) ex. La Rodriguez infatti ha postato nelle Stories una foto della luna, ripresa di notte e in solitaria, pochi minuti dopo un’immagine simile è apparsa sul profilo di De Martino. Una coincidenza? Secondo i fan no. Per molti sarebbe un chiaro messaggio inviato dal conduttore all’ex moglie. Un gesto che fa sperare in una riconciliazione, soprattutto dopo che, circa un anno fa, era stato proprio lui a cercare in tutti i modi di riconquistare l’argentina. La coppia, fino a pochi mesi prima della crisi, sognava un secondo figlio e sembrava molto felice.