“Belen Rodriguez lasciata da De Martino per una ballerina di Made in Sud”. Lui replica

Stefano De Martino non ci sta e questa volta rompe il silenzio per difendere la sua privacy e quella di Belen Rodriguez. Secondo alcuni gossip che circolavano da giorni infatti il presentatore avrebbe lasciato la moglie per una ballerina di Made In Sud. La notizia è stata seccamente smentita dal conduttore che ha sottolineato, ancora una volta, la volontà di proteggere la propria vita privata.

“Mi vedo costretto a dover smentire la notizia da voi lanciata sulla vita privata del mio assistito”, si legge nel comunicato diffuso dal suo ufficio stampa e che cerca di ristabilire la realtà. Stefano ha più volte sottolineato di non voler rivelare nulla riguardo il legame con Belen, ma questo non ha fermato la macchina del gossip. I motivi della crisi (e della presunta rottura) con la Rodriguez restano un mistero che nessuno è ancora riuscito a risolvere. Cosa è successo fra i due, che apparivano così innamorati e pronti persino ad avere un secondo figlio dopo Santiago?

Per ora non è dato saperlo, ma le ipotesi sono tante. Si è parlato di possibili tradimenti di Stefano ai danni di Belen Rodriguez, ma anche dell’ingerenza della sua famiglia, fin troppo presente nella vita di coppia. I contrasti sarebbero nati inoltre a causa delle insicurezze e della gelosia della showgirl e sarebbero culminati con un lite scoppiata nell’appartamento in cui vivevano in zona Moscova. Una discussione accesa avvertita da tutti gli inquilini dello stabile che avrebbe provocato la rottura.

“Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo – aveva dichiarato qualche giorno fa Belen – è anche per il mio senso della giustizia, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa. Questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto “scema” in fronte”.