Belen Rodriguez lasciata da Stefano De Martino: cerca una nuova casa e toglie la fede

Belen Rodriguez cerca una nuova casa e volta pagina dopo l’addio a Stefano De Martino. La love story fra la showgirl argentina e il conduttore sembra davvero arrivata al capolinea e lei sarebbe già pronta a trasferirsi, lasciando l’elegante appartamento in zona Moscova in cui la coppia aveva creato il proprio nido d’amore. La modella è stata paparazzata mentre passeggiava per le vie del centro di Milano, insieme all’amico Mattia Ferrari, ma soprattutto un agente immobiliare. Secondo il settimanale Diva e Donna, la Rodriguez avrebbe passato la giornata a visitare degli appartamenti in cui andare a vivere con Santiago.

La situazione, dunque, sembra più grave del previsto. D’altronde gli amici riferiscono che i due farebbero di tutto per evitarsi e che Stefano sarebbe tornato a casa solo per prendere Santiago, passando poi la notte a casa dei genitori. “Quello che è successo a noi è successo a tanti altri – avrebbe svelato alle persone più care – conosco tante storie di persone che si sono prese e lasciate più volte, ma in questo momento la priorità è Santiago e sono sicuro che entrambi stiamo facendo di tutto per farlo stare bene”.

Restano un mistero i motivi della rottura anche se, secondo le ultime informazioni, dietro la crisi fra Belen e De Martino non ci sarebbero tradimenti o l’ingerenza della famiglia Rodriguez, bensì differenze caratteriali e la difficoltà della coppia a comunicare. Sia la showgirl che l’ex ballerino di Amici non sembrano intenzionati a svelare cosa sia accaduto e forse solo con il tempo scopriremo qualcosa di più. L’unica certezza è che, come ha fatto capire anche la modella su Instagram, a mettere fine alla storia sarebbe stato Stefano. Proprio lui appena un anno fa aveva cercato di ricucire i rapporti con la moglie, dando vita a un ritorno di fiamma tanto voluto quanto inaspettato. “Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo – aveva spigato la star di Tu Sì Que Vales in un video postato sui social -, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto”.