Belen Rodriguez parla d’amore e lancia una frecciatina a De Martino

editato in: da

Belen Rodriguez torna a sorridere su Instagram e lancia una frecciatina a Stefano De Martino. La showgirl argentina sembra aver superato la rottura con il marito, ma non dimentica la sofferenza vissuta nelle ultime settimane. Se nelle foto e nelle Stories sorride, e sembra aver trovato un nuovo amore, è innegabile che il nuovo addio con l’ex ballerino di Amici abbia segnato profondamente la modella.

D’altronde era stato proprio lui, circa un anno fa, a fare di tutto per riconquistarla e riunire la famiglia, fra viaggi con Santiago, dichiarazioni d’amore e foto su Instagram. Poi la crisi, arrivata durante il lockdown e un addio che non ha ancora un perché. I motivi della separazione non sono stati svelati dai diretti interessati, anche se Belen ha fatto capire di essere stata lasciata. “Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia – ha spiegato al settimanale Chi -, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa”.

“Questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore – ha aggiunto -. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto “scema” in fronte”.

E proprio su Instagram, Belen è tornata a parlare della necessità di seguire il cuore. La showgirl, a Roma per registrare le nuove puntate di Tu Sì Que Vales, ha postato una foto che immortala la pagina di un libro che l’ha molto colpita. Si tratta di Il Quadro Mai Dipinto di Massimo Bisotti che racconta la storia di Patrick e Raquel, ma soprattutto la necessità di perdersi e ritrovarsi, affrontando temi importanti come la memoria e l’accettazione di se stessi, l’importanza di restare fedeli a una regola importante: “mai andare controcuore”.

La pagina postata nelle Stories dalla Rodriguez sembra proprio raccontare la voglia di un amore vero e di dimenticare il passato. “Inguaribile romantica”, ha commentato la showgirl, che forse non ha ancora superato del tutto il dolore e continua a sognare l’amore che si merita.