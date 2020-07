Belen Rodriguez, fuga a Ibiza con Mattia Ferrari. E su Instagram arriva un commento inatteso

editato in: da

Se c’è una vicenda che sta infiammando gli animi degli appassionati di cronaca rosa, quella è certamente la storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia che fino a pochi mesi fa sembrava destinata a seconde nozze (e secondo figlio) è, purtroppo, scoppiata. E lo scoppio porta con sé un’attenzione straordinaria nei confronti delle azioni di entrambi.

Le ultime evoluzioni non sono delle migliori: recentemente, infatti, i due si sono incontrati a Milano, nel gelo più assoluto. Motivo dell’incontro l’affido di Santiago da Belen, che doveva tornare al lavoro per Tu Sì Que Vales, a De Martino, che invece è momentaneamente in pausa dopo la fine di Made In Sud.

I motivi di questo freddo polare che regna tra i due e li ha portati addirittura a non salutarsi non sono mai stati davvero resi noti, ma potrebbero davvero essere tantissimi: si va dai sospetti di tradimento di Belen ai dubbi di De Martino sull’entourage della conduttrice. Insomma, il quadro non è dei migliori.

Non stupisce pertanto che Belen abbia voglia di leggerezza e godersi l’estate. Così, terminate le prime riprese di Tu Sì Que Vales, la showgirl è fuggita nuovamente a Ibiza con il migliore amico Mattia Ferrari e c’è chi vocifera che presto incontrerà nuovamente Gianmaria Antinolfi, che l’aveva già raggiunta proprio a Ibiza.

Com’è, come non è, si può comunque dire che la Rodriguez sta regalando ai fan tanti pezzi della sua vita e sta, inoltre, condividendo degli scatti mozzafiato che ne esaltano la bellezza. E proprio sotto uno di questi scatti è arrivata una frecciata inaspettata a De Martino, quella dell’attrice Ilenia Lazzarin di Un Posto al Sole:

De Martino è un pazzo!

Così ha scritto la Lazzarin sotto una foto in bianco e nero, davvero bellissima, della Rodriguez. Un commento del tutto inaspettato che ha fatto molto discutere e che ha diviso i fan, ma che di sicuro voleva essere un complimento per Belen.

Al commento, a ogni modo, non hanno risposto né Belen né Stefano. La conduttrice sta cercando di essere il meno diretta possibile nei riferimenti all’ex marito, mentre lui, dal canto suo, si è chiuso in un silenzio significativo, dedicando per adesso ogni momento libero al piccolo Santiago.