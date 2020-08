Belen, frecciatina a De Martino dopo l’intervista di Maria de Filippi

editato in: da

Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a tenere accesa la curiosità degli appassionati di gossip. Nonostante i due non siano più una coppia, infatti, le vicende che riguardano la loro relazione e la loro rottura continuano a tenere banco. Ad attirare l’attenzione, questa volta, un gesto della showgirl argentina che sembrerebbe essere una vera e propria frecciatina all’ex marito, e che arriva dopo un’importante intervista di Maria De Filippi.

La celebre conduttrice, che è testimone della nascita dell’amore tra Belen e Stefano e di tutti i loro tira e molla, si è infatti lasciata andare e, in un intervista al settimanale Gente, ha fatto luce sul passato dell’ex ballerino di Amici. Stando a quanto riportato dalla De Filippi, De Martino sarebbe un vero e proprio combina guai, con l’innata capacità di farsi perdonare tutti i suoi errori.

Stefano è un ragazzo molto particolare – ha confessato -. Ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile. L’ha fatto anche con me, aveva avuto una storia anche con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere.

Maria De Filippi, poi, proprio per questo motivo, non ha escluso quindi che un giorno Stefano possa tornare a far coppia con Belen Rodriguez, per la quale la conduttrice prova grande stima e affetto. Quest’ultima, però, sembra avere piani totalmente diversi per il suo futuro, e lo ha fatto capire attraverso delle stories su Instagram.

La showgirl, forse spinta dalle parole della De Filippi, subito dopo l’intervista rilasciata da Maria ha cantato una celebre canzone d’amore di Gianluca Grignani, La Mia Storia Tra le Dita, cambiando, però, una parte del testo e stravolgendo, così, il significato del brano.

Ricorda un uomo, a volte, va anche perdonato – no.

Un modo alternativo, insomma, per ribadire l’amarezza per la fine della sua relazione e l’intenzione di voltare pagina e di non offrire più possibilità a Stefano De Martino. D’altronde, per i due, non è il primo tentativo di ricostruzione del loro matrimonio: già in passato si erano lasciati per poi tornare improvvisamente insieme.

Questa volta, però, non sembra esserci spazio per un ritorno di fiamma. L’addio è da considerarsi definitivo o, come ha affermato la De Filippi, si può ancora sperare in una riconciliazione?