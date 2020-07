Belen Rodriguez, frecciatina su Instagram ai presunti flirt di Stefano De Martino

editato in: da

Belen Rodriguez commenta (a modo suo) i presunti flirt di Stefano De Martino con due donne misteriose che, secondo Gabriele Parpiglia, avrebbero stregato il conduttore dopo l’addio alla moglie. La rottura fra la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici continua a essere avvolta nel mistero. Non è chiaro cosa sia accaduto fra i due, di certo Belen e Stefano non sono mai stati così lontani.

“Girovagando per i vicoli di Napoli, lì dove nascono le notizie, ovvero per strada; abbiamo scoperto che nella nuova vita di Stefano ballano, danzano molti cuori – ha raccontato il giornalista, che conosce bene la coppia -. Due, una bionda e una mora, parrebbero sicuri […] Stefano, nei suoi spostamenti è molto serioso e rigoroso – svela ancora -. Controlla tutto in modo maniacale per proteggere la sua privacy come è giusto che sia, ma non sempre le info riescono a contenersi soprattutto quando sei sulla cresta dell’onda, come nell’ultimo periodo, e forte dei successi meritati e ottenuti sul campo televisivo con gli occhi e i flash dei paparazzi addosso. E soprattutto sei single… nella bella Napoli”.

De Martino non ha commentato l’indiscrezione, dopo che nei giorni scorsi aveva smentito il flirt con una ballerina di Made In Sud. A farlo però ci ha pensato Belen che, in un modo molto particolare, è intervenuta sulla questione. La showgirl argentina infatti ha postato nelle Stories di Instagram una frase che sembra riferita proprio a Stefano. “L’amore è per la gente vera”, ha scritto la Rodriguez, senza lasciare spazio ai dubbi. Se il conduttore ha scelto la via del silenzio, limitandosi a dichiarare di non voler parlare della propria vita privata, Belen ha rilasciato una lunga intervista a Chi in cui non ha mai nominato il marito, ma ha lasciato intendere la profonda amarezza che ha segnato il loro addio.

“Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia – aveva spiegato -, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa. Questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto “scema” in fronte”.